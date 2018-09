La Cultural de Durango, el 'benjamín' del grupo Los jugadores de la 'Cultu' se ejercitan durante un entrenamiento en Tabira. / Maika Salguero Excluyendo a los cinco filiales, los blanquiazules son el equipo con la media de edad más baja jornada tras jornada FERNANDO ROMERO Durango Miércoles, 26 septiembre 2018, 18:39

Que la Cultural de Durango no está teniendo el arranque de temporada soñado, al menos en lo que a los fríos números se refiere, es algo que resulta evidente echando un vistazo rápido a la clasificación. El calendario no está siendo nada benévolo con el cuadro durangarra, que ha tenido que enfrentarse en estas cinco primeras jornadas a otros tantos 'gallos' del grupo. UD Logroñés, Real Sociedad B, Mirandés y Arenas, además de un revelador Izarra, han sido los rivales de los blanquiazules. El bagaje, escaso. Tan solo un punto sumado, el del estreno ante los riojanos en Tabira. Y un total de once tantos encajados, lo que le convierte en el equipo más goleado.

Sin embargo, hay otra serie de guarismos que hacen ilusionarse a la 'Cultu' y su afición. Semana tras semana, el blanquiazul está siendo el equipo que presenta el once inicial con la media de edad más joven sobre el césped, con apenas 24 años y medio. Una estadística en la que quedan de lado los cinco filiales presentes en el grupo y que por sus particularidades presentan medias aún más bajas.

Este dato llena de orgullo a su entrenador, Igor Núñez, quien insiste en que el equipo está «inmerso en un proceso de aprendizaje y adaptación a la categoría» y que la situación variará en cuanto «cojamos el pulso competitivo». Frente al Izarra, faltó poco para lograrlo. Un gran trabajo pero sin premio, todo lo contrario que su adversario.

En cualquier caso, el hecho de que la plantilla de la Cultural de Durango sea una de las más jóvenes no es algo casual. La cantera durangarra lleva trabajando bien en las últimas temporadas, como viene demostrando el número de jugadores que han ido debutando con el primer equipo año tras año.

Si se echa la vista atrás, los números son, simplemente, apabullantes. Sirva de ejemplo la campaña 2015/2016, con el equipo en Tercera División. Entonces, fueron hasta 10 los jugadores que se estrenaron de la mano de Igor Núñez, que siempre ha demostrado una confianza ciega en los equipos inferiores. Algunos destacan por la juventud, como el caso del defensa Asier Arana, ahora en las filas del Zamudio, que lo hizo con 16 años. O los de Ander Egileor y Jon Morcillo, con 17, en Bermeo y Bilbao Athletic en la actualidad. Aquella temporada también debutaron con la zamarra blanquiazul Jon Aspiazu, Peru Aresti, Markel Areitio, Mikel Zuazo, Jon Mikel Ramírez, Ander Jauregi y Ekain Zenitagoitia.

La siguiente campaña, la 2016/17, con el bloque consolidado y apenas unos retoques veraniegos, el número de debutantes fue de tres tan solo. Javi Alonso, Asier Díez -ambos con 19- y el meta Asier Negugogor, de 24 años.

Pero el año pasado, el exitoso año pasado, el del ascenso, el número volvió a incrementarse hasta cinco jugadores. Unai Arizmendiarrieta, Iker Unzueta, Ander Zuazo, Juan Gogeascoechea y Ander Hermoso, todos ellos aún en la disciplina durangarra, disfrutando del merecido premio de competir en la División de Bronce.