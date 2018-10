La Cultural afronta un desplazamiento «propicio» Los blanquiazules ansían estrenar su casillero de victorias. / Borja Agudo Los durangarras quieren poner fin de una vez por todas a la racha de derrotas y sumar ante el Vitoria su primera victoria de la temporada FERNANDO ROMERO Durango Sábado, 6 octubre 2018, 18:20

Segundo desplazamiento consecutivo para la Cultural de Durango, que tras visitar la pasada jornada El Sardinero, este fin de semana le toca hacer lo propio con Ellakuri para enfrentarse al CD Vitoria, el domingo a partir de las 12:30 horas con arbitraje del colegiado cántabro Alberto Fuerte Martín. Un duelo en el que los de Igor Núñez confían romper la racha de cinco derrotas consecutivas y poder festejar su primera victoria del campeonato.

A priori, puede parecer un escenario propicio para conseguirlo. El Vitoria, conjunto filial del Eibar, está también en la zona baja de la tabla con tan solo cuatro puntos, y aún no sabe lo que es ganar en su campo. «Creo que puede ser una semana muy propicia», lanza Igor Núñez, que no tarda en matizar sus palabras: «Es una buena oportunidad para nosotros porque el campo es muy similar al nuestro, no hay necesidad de adaptación. Los jugadores están muy habituados a jugar en esas condiciones. Para el Vitoria tampoco es un sitio que ellos puedan tomar como 'su casa' porque no es el lugar donde entrenan de forma habitual, para ellos es una situación extraña. Creo que esa supuesta ventaja que tienes al jugar en casa para ellos también se diluye un poco».

El técnico de Llodio tiene muy claro que el trabajo de los suyos tiene que dar sus frutos más pronto que tarde, y marca una línea clara a seguir, «la del partido contra el Izarra». «Ese es el el camino que debemos tomar. Buscamos el conseguir ser dueños del balón, recuperar rápido en campo contrario y tratar de ser lo más verticales posibles», explica. «Sé que siempre insisto en lo mismo, pero para nosotros la clave está en conseguir ser fieles a lo que nosotros proponemos. A partir de ahí, se ve el potencial del equipo», añade Núñez.

Respecto a su rival del domingo, el preparador albiazul sostiene que están atravesando una situación muy similar a la suya, en la que el juego y los resultados no van de la mano. «El que haya visto partidos de ellos es plenamente consciente de que deberían llevar más puntos de los que llevan. Al menos esa es mi sensación por lo que les he visto. Creo que los resultados están siendo injustos con ellos y tengo la impresión de que deberían llevar algo más. Pero la competición así. Al final, nos pondrá a todos en nuestro lugar» relata.

«Se trata de un equipo hecho a base de fichar jugadores sub23 por toda la geografía española. Son muy buenos futbolistas, contrastados, con cierta trayectoria en segunda B. Desde ese punto de vista, es un equipo peligroso con buenos jugadores que, por ahora, no están terminando de funcionar en la categoría a nivel de resultados», prosigue el técnico de la 'Cultu'.

Núñez considera que una de las claves para poder lograr el triunfo ante el Vitoria residirá en que «en la medida que seamos capaces de ser dueños del balón y de evitar que ellos puedan manejarse con comodidad en nuestro campo, yo creo que tenemos mucha ganado». Destaca, sobre todo, la importancia de «ser muy intensos, sobre todo en los momentos en los que perdamos la pelota para tampoco cederles mucho protagonismo, porque tienen mucha calidad, con gente muy vertical en cuanto recuperan».

Para afrontar este encuentro, Igor Núñez cuenta con los mismos mimbres que la pasada jornada, a excepción del defensa 'Txapu' Infante, que deberá cumplir un partido de sanción tras su expulsión por doble amarilla en El Sardinero.