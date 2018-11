J.A. Bengoetxea, presidente Cultural Durango «Creo que vamos a hacer una segunda vuelta soberbia» Jon Andoni Bengoetxea posa sobre el césped de Tabira / V. Enebral / El Correo El máximo dirigente blanquiazul se muestra muy optimista en el plano deportivo FERNANDO ROMERO Durango Martes, 13 noviembre 2018, 20:45

Poco dado a la presencia en los medios por sus obligaciones laborales y por las derivadas por la presidencia de la Cultural de Durango, Jon Andoni Bengoetxea ha repasado este miércoles la actualidad de su equipo, tanto a nivel deportivo como en lo que deparará lo social a partir de enero, cuando el club blanquiazul se adentre de lleno en las celebraciones por su centenario. Se explayó en las valoraciones y análisis de lo que está sucediendo hasta el momento sobre el verde, pero no soltó prenda en lo relativo a los actos previstos por la efeméride de los durangarras.

En el plano meramente futbolístico, Bengoetxea se mostró optimista por varios motivos. El principal, por estar compitiendo en Segunda B «con la misma plantilla del año pasado, con tan solo dos novedades». «Nos parecía coherente que el equipo que nos hizo disfrutar tanto la temporada pasada, estuviera en 2ª B. Nosotros queríamos escribir nuestra historia de una forma muy concreta. Somos exactamente los mismos estemos donde estemos. Y por qué no iba a ser así en esta categoría», aseveraba el presidente durangarra durante la tertulia futbolística conducida por José Manuel Monje y Angel Plaza en Onda Vasca.

El máximo mandatario blanquiazul quiso restar importancia a la clasificación del equipo e hizo especial hincapié en lo que, en su opinión, ha sido el principal motivo para que el equipo no haya arrancado antes. «Nuestro principal hándicap ha sido que hemos empezado con muchas lesiones, que todavía tenemos. Cuando estemos todos y todos estemos bien, vamos a ser un equipo muy difícil de batir. Y vamos a volver a esa dinámica de marcar goles y de solidez defensiva que permita no encajarlos», aseguraba. «Ahora que hemos recuperado efectivos, con algunos jugadores que considero que están en pretemporada todavía porque apenas llevan 2 o 3 semanas jugando, creo que los resultados lo han reflejado. Estamos en una dinámica más positiva», insistía.

La Cultural no logró su primera victoria del curso hasta hace tres jornadas, cuando derrotó al Sporting B en Tabira. Y a partir de ahí, otros dos empates de mérito que han hecho que el equipo abandone el farolillo rojo. Aunque para el 'presi' blanquiazul eso no tiene importancia alguna. Ni tampoco la ha tenido en todas estas semanas atrás: «En todo este tiempo, nadie ha mirado al puesto en el que estábamos, sino a cuántos puntos estaba una posición cómoda que permita mantenerse con una cierta solvencia. No hay aún una ruptura en la clasificación. Si ganas dos o tres partidos seguidos, te reenganchas en otra competición. Y eso es lo que nos motiva a trabajar y es en lo que confiamos».

Aunque Jon Andoni Bengoetxea sí admitía haber vivido «cierta angustia» en todas esas jornadas en las que se les ha negado el triunfo porque «este equipo es extremadamente competitivo». «Esa primera victoria ha sido balsámica. El equipo ha cambiado radicalmente. Ha coincidido, como digo, con la recuperación de efectivos, con tener un equipo más reconocible o ajustado a lo que teníamos el año pasado. Y eso nos va a permitir tirar hacia arriba», vaticinaba.

De hecho, el principal dirigente de los de Tabira se mostró plenamente optimista con el futuro del equipo. «Creo que vamos a hacer una muy buena segunda vuelta. Soberbia. Estoy convencido de ello. Y creo que tenemos posibilidades reales, más allá de ese mero deseo, de aguantar en la categoría», afirmó contundente.

12 meses, 12 actos

Dejando de lado el apartado deportivo, Bengoetxea pasó de puntillas por el tema del centenario del club, que se festejará a lo largo de 2019. No quiso avanzar nada durante la tertulia, como tampoco lo ha querido hacer días atrás cuestionado por este periódico. Más que secreto, es cautela. «Queremos hacer muchas cosas más allá de un posible partido. Tenemos muchas inquietudes, y ahí estamos tratando de definir varias opciones. 100 años no se cumplen todos los días. Queremos hacer algo más que un partido estandarte y una sesión de conferencias futbolísticas», señalaba.

Sí que dio alguna pequeña pista al señalar que «nos gustaría tocar palos culturales». «Estamos abiertos a aunar un poco ambos mundos. Estamos tratando de hilvanar esa doble vertiente del fútbol como competición, pero también el futbol como parte integrante del elemento cultural de la actualidad», comentaba Bengoetxea, sin soltar más prenda.

Lo que sí avanzó el presidente de la Cultural de Durango es que «arrancaremos en enero. La idea fundamental es que cada mes tenga un evento relacionado con la celebración de ese centenario. 12 meses, 12 actos de centenario. Eso es muy difícil de llevar a cabo, y en ello andamos». «Entiendo que un acto tan relevante como el centenario contará con ayuda publica. Así que estamos ultimando y peleando esos pequeños grandes detalles», apostillaba.