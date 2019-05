Una buena Cultural cede ante un eficaz Vetusta F. Romero Cultural 1 - 3 Oviedo B Los blanquiazules, en su despedida de la categoría, plantaron seria batalla pero poco pudieron hacer ante el acierto goleador del filial carbayón FERNANDO ROMERO Sábado, 18 mayo 2019, 20:42

El Oviedo B había advertido en los días previos que no iba a acudir a Tabira a ser un convidado de piedra en la despedida de los blanquiazules de la Segunda División B. Y así fue. El equipo de Javi Rozada amargó la 'fiesta' de los vizcaínos en un atractivo encuentro que se acabaron llevando los asturianos merced a su mayor acierto goleador. La Cultural de Durango se dejó la piel en este último encuentro del curso y protagonizó muy buenos minutos de juego, sin que se notase la gran distancia que dice la clasificación que hay entre ambos en ningún momento.

El encuentro arrancó sin demasiado ritmo, pero con los dos equipos dejando claras sus intenciones desde el inicio. La Cultural buscó atesorar la posesión de la pelota mientras que el filial carbayón se afanaba en cerrar los espacios y tratar de cortar las vías de pase de los locales. Así, durante los primeros veinte minutos apenas si se rondaron las zonas ofensivas con peligro. Hasta ese momento, tan solo se pudo reseñar un disparo poco acertado de Iker para los durangarras y una acción colectiva de los oventenses que Txapu se encargó de desbaratar dentro del área.

1 Cultural Durango Basabe, Jurgi, Jagoba, Galarza, Txapu, Zuazo, Alonso, Ekaitz (Unai Ariz, 77'), Amorrortu (Abasolo, 77'), Ekain y Unzueta. 3 Oviedo B Díaz, Lucas (Jorge Mier, 64'), Jero, José Martínez, Ugarte, Pinin (Javi Mier, 67'), Marcelo (Pacoli, 77'), Cortina, Cueto, Borja y Roberto. goles 0-1, m. 22: Borja; 0-2, m. 24: Javi Cueto; 1-2, m. 65: Ekain; 1-3, m. 74: Ugarte. árbitro Domato Pedreira (comité balear). Mostró amarilla a los locales Txapu y Unai Ariz, y al visitante Javi Mier incidencias Municipal de Tabira, 350 espectadores.

Sin embargo, mediado este primer periodo, cambió la dinámica del encuentro. El Oviedo B, hasta entonces prácticamente desaparecido en ataque, logró filtrar una diagonal rasa a la espalda de la zaga blanquiazul, para que Borja batiera al joven Juan Basabe de tiro cruzado. Apenas un par de minutos después, cayó el segundo para los de Javi Rozada. Esta vez fue tras una recuperación en la zona ancha y una salida a la contra muy veloz. El autor del primer tanto, Borja, le puso en bandeja la diana a Javi Cueto, que apenas tuvo que empujarla al fondo de las mallas.

La Cultural, pese al doble mazazo, no se vino abajo. Todo lo contrario, buscó con ahínco recortar distancias en el marcador, y pudo haberlo conseguido de no haberse topado con un muy acertado Lucas Díaz bajo el arco asturiano. Antes de cumplirse la media hora de juego, Iker Unzueta avisó con un testarazo franco que se estrelló en la madera. También lo intentó Jagoba con un disparo que atrapó sin problemas el meta visitante. Pudo sentenciar el equipo asturiano en otras de sus veloces salidas, con un centro en semifallo de Jero que terminó estrellándose en la parte superior del larguero.

En el 31', Iker Amorrortu, haciendo gala de su habilidad, logró fajarse de los defensores junto a la lateral del área para disparar duro abajo, pero Lucas Díaz metió una buena mano y desvió el lanzamiento. Ocurrió exactamente lo mismo un par de lances más tarde. Amorrurtu y Molina, en una clarísima doble ocasión, no lograron superar al arquero, que hizo gala de sus reflejos para defender con éxito su portería. A diez del final, tras un saque de esquina, Zuazo empalmó un disparo duro que se fue muy cerquita de la base del palo. Molina fue el último en intentarlo antes del descanso con un chut lejano, fácil para el guardameta.

En la segunda mitad, la Cultural de Durango salió decidida a recortar distancias en el marcador, y a punto estuvo de conseguirlo nada más salir de vestuarios. En un balón largo, Ekain logró plantarse en la frontal del área en ventaja para buscar una vaselina sobre el guardameta. Lucas Díaz llegó a tocar lo justo el esférico para desviar y que la pelota acabara estrellándose en el lateral de la red. Pese a la insistencia local, las intentonas de la Cultural murieron la mayoría de las ocasiones en zona de tres cuartos de campo, donde el Vetusta estaba bien armado.

Los de Igor Núñez no perdieron la cara al partido en ningún momento. De hecho, protagonizaron unos muy buenos minutos de juego que la grada de Tabira supo agradecer. En una de esas largas combinaciones, a punto estuvo de recortar el conjunto vizcaíno. Jagoba acabó sirviendo un balón tocadito al área y Molina anticipó bien en primer palo para rematar, pero su cabezazo no encontró portería por centímetros. El que no falló fue Ekain Zenitagoia en el 65'. Javi Alonso puso el balón al espacio, estuvo más rápido que los defensores y batió bien al guardameta en su salida para fijar el 1-2. Siguieron insistiendo los blanquiazules sobre el área durante muchos minutos, pero sin inquietar en exceso. Sí que lo hicieron a balón parado en el minuto 72. En una falta lateral colgada desde banda derecha, Galarza llegó a rematar de cabeza en área pequeña, pero mandó la pelota por encima del travesaño. En esa acción reclamaron penalti los jugadores de la Cultural de Durango, pero el colegiado balear hizo caso omiso.

El Oviedo B volvió a hacer gala de su gran efectividad a falta de un cuarto de hora para el final. En un saque de esquina, Ugarte cabeceó picado en segundo palo, haciendo inservible la estirada de Basabe. El tramo final del encuentro, tras el carrusel del cambios y el desgaste físico de un choque muy exigente, estuvo algo más abierto y sin dominador claro, pero sin que llegaran a generarse más ocasiones de claro peligro en ninguna de las dos porterías.