«La adaptación a la categoría está siendo dura», señala Ibon Arizmendiarrieta (Cultural) Ibon Arizmendiarrieta durante el partido de pla-off del año pasado en Cuenca. / El Correo Tras al complicado inicio, el lateral blanquiazul se muestra convencido de que «trabajando» y sin «ponernos nerviosos los resultados acabarán llegando» FERNANDO ROMERO Durango Jueves, 20 septiembre 2018, 19:59

Tiene solo 24 años, pero atesora ya la suficiente experiencia a sus espaldas como para ser considerado uno de los 'veteranos' en el vestuario de la Cultural de Durango, un equipo que destaca por la juventud de su plantilla y la frescura de su juego. A excepción de la etapa como cadete, realizada en Lezama, Ibon Arizmendiarrieta lleva prácticamente toda su vida vistiendo la camiseta blanquiazul, desde época juvenil. Suma ya s eis temporadas en el equipo 'senior', en las que ha portado incluso el brazalete de capitán. Sin ir más lejos, la exitosa campaña pasada, la del ascenso a la División de Bronce.

-¿Cómo lleva eso de ser uno de los 'veteranos' de la caseta?

-La verdad es que nunca lo había pensado, pero sí que es cierto, por tiempo en el club, podría decirse que sí lo soy. No habrá muchos que lleven muchos más años que yo en la 'Cultu'.

-¿Qué valoración hace de este arranque de temporada, en el que los resultados no terminan de acompañar al juego del equipo?

-Ya sabíamos desde que salió el calendario que iba a ser complicado empezar. Jugar contra rivales como el UD Logroñés, 'Sanse', Mirandés y Arenas en las primeras jornadas… es duro. Nosotros somos casi todos, por no decir todos, nuevos en la categoría, y ellos son equipos muy potentes. Por presupuesto, jugadores, historia… al final nos toca adaptarnos, y es lo que estamos haciendo.

-¿Y qué tal está siendo ese proceso de aprendizaje y adaptación a la División de Bronce?

-Duro. Hay muchas cosas que cambian, hay un salto importante de Tercera a Segunda B. El ritmo es más alto, los partidos se deciden por detalles muchas veces… En esta categoría es todo más afinado. Tanto en calidad de jugadores como tácticamente. Los equipos están muy trabajados. Son cosas que ya sabías, pero que hasta que no estás ahí no lo aprecias realmente. Cualquiera que te venga es un rival muy complicado. El primero le puede ganar al último y al revés. Al principio, teníamos la incertidumbre de cómo nos íbamos a amoldar, pero se ha visto que lo estamos haciendo bien. Tenemos que seguir trabajando y ya irán saliendo las cosas, de eso no tengo ninguna duda.

-Habla de que los partidos se deciden por detalles. Eso es lo que les ha pasado en cierto modo en estas primeras jornadas.

-Sí, se ha podido ver que cualquier detalle puede marcar un partido, tanto a favor como en contra. En nuestro caso, está siendo en contra hasta ahora. Cualquier decisión, mala o buena, se puede convertir en algo que decante un partido. Y al final eso es un poco lo que nos está pasando, que hemos encajado goles en esos pequeños detalles. Donde se marca la diferencia es en las áreas, y ahí ahora mismo no estamos del todo acertados. Pero, como digo, trabajando y no poniéndonos nerviosos, las cosas van a salir.

-De lo que no se puede dudar es de que el equipo sigue siendo fiel al estilo de juego que le ha traído hasta aquí.

-Sí, vamos seguir siendo fieles a nuestro estilo y eso es innegociable. No va a cambiar. Es lo que sabemos hacer, a lo que sabemos jugar y con lo que tenemos que morir en el campo. Es una propuesta de juego muy agradable, diferente a lo que se ve habitualmente en muchos equipos, salvo algunos filiales.

-Para el aficionado, muy agradable de ver. Pero, ¿y para los jugadores?

-También lo es porque te hace estar mucho en contacto con el balón, o intentarlo. Aunque también es cierto que atrás puedes estar más expuesto porque arriesgas más. Cualquier pérdida o fallo te pilla lejos y puede llevar peligro. Que es lo que nos ha pasado y en lo que estamos trabajando para corregirlo.

-En lo personal, ¿qué es lo que espera de esta temporada?

-Sobre todo, poder tener continuidad. En estos seis años, por culpa de las lesiones no la he podido tener. Espero que éste sea mi año y poder estar más disponible para el míster. Lo importante es ir cogiendo el ritmo y el tono de la categoría e ir creciendo. Pero sobre todo eso, el poder tener continuidad. No he tenido rachas largas de juego y eso al final cuesta y se hace pesado. Ahora me encuentro muy bien, espero seguir así.

-Habitualmente juega de lateral, pero en estas jornadas se le ha podido ver también más adelantado. ¿Dónde se encuentra más cómodo?

-Sí, el míster ha decidido que adelante la posición habitual de todos estos años. Ya había jugado alguna vez como extremo o interior. Y la verdad que muy contento. No tengo preferencia por una posición u otra. Lo que quieres es jugar y ayudar al equipo. Nunca he dicho 'aquí no me siento bien o no me adapto a esta posición'. Tengo la confianza plena de Igor y yo se la quiero devolver en el campo.

-Para seguir la racha de equipos complicados, el sábado reciben en Tabira al Izarra, que podría decirse que es la sorpresa de este inicio de campeonato.

-En cierto modo, podría decirse que sí, son un poco sorpresa. No les conozco demasiado, pero por datos de otros años, siempre ha sido equipo de media tabla. Sorprende que con los rivales que ha tenido, como Racing o Mirandés, no haya perdido todavía y esté ahí arriba.

-¿Cómo cree que será ese partido?

-Ellos son un equipo que tiene gente veterana, con experiencia… y no lo van a poner fácil. Nosotros vamos a intentar hacer lo que sabemos hacer y a tratar de marcar gol teniendo nosotros la pelota, siendo protagonistas. Coger el balón y a por ellos desde el principio.

-¿Algún mensaje para la afición de Tabira?

-Que tengan tranquilidad y paciencia. Ya saben que somos un equipo joven y nuevo en la categoría. Que aunque la temporada haya empezado así, el año es muy largo, quedan nueve meses aún y muchos partidos. Ha empezado mal, pero lo importante es cómo acaba. Debemos ir jornada a jornada, y si es con el campo lleno y con su apoyo, seguro que irá todo mejor.