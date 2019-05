Tránsito en La Planilla para el Bilbao Athletic Fernando Gómez Calahorra - Bilbao Athletic JAVIER BELTRÁN Bilbao Sábado, 4 mayo 2019, 14:09

En el estadio de La Planilla de Calahorra juega el Bilbao Athletic (domingo, 18:00h) en un duelo en terreno de nadie, salvo una minúscula esperanza de los cachorros, que se desterraron del playoff de ascenso tras el bofetón propinado por el Sporting B en Lezama. El Barakaldo le saca 8 puntos con 9 en juego. La empresa se antoja imposible.

Aritz Solabarrieta, que había cogido el tino fuera últimamente con empates en Izarra y Miranda, y la victoria en Langreo, no pudo impedir el descalabro con el equipo asturiano en un partido accidentado. Pierde por lesión a Gorka Guruzeta, que se operará en breve de la latosa lesión de ligamento cruzado de su rodilla derecha, que sufrió en un lance en la línea divisoria ante el Sporting B. Tampoco estarán Víctor San Bartolomé, que sigue recuperándose de un hombro, Seguín y Sillero. Por contra, podría recuperar para la causa a Vivian, que se golpeó el hombro izquierdo el pasado domingo, e Iñigo Baqué, además de a Peru Nolaskoain, que regresa además tras su sanción federativa.

Solabarrieta se refiere al envite de Calahorra como una estación transitoria: «Es un buen equipo, matemáticamente casi están salvados. El otro día (en Langreo) ganamos fuera, hemos perdido en casa (Sporting B), e iremos a intentar ganar», señaló el técnico ondarrutarra. «Nos la jugamos todos, los jugadores, los entrenadores, todos. El equipo entrena bien, la dinámica del día a día está francamente bien, y en eso vamos a seguir hasta final de mayo», zanjó el míster ondarrutarra.

El exleón Miguel Sola, técnico del Calahorra, aspira a lograr que sus jugadores no desciendan en tensión pese a su cómoda ubicación. «Tenemos un reto en estos tres partidos que quedan que está en nuestras manos. Es importante no desconectar y estar a tope mentalmente hasta el final, que no nos vayamos de la competición», narró el entrenador navarro. Del Bilbao Athletic espera «un equipo joven con mucha calidad; el otro día se les escapó el tren del playoff, pero juegan a mucha intensidad y se juegan crecer», zanja. Un Calahorra que suma dos victorias consecutivas y busca encadenar una tercera. «Tenemos que volver a saber competir y replegarnos bien para tener el premio», deslizó Sola, que maneja en su plantilla gente conocida y con talento como Zabal, Echaide, Txomin Barcina, Adrien Goñi y Ubis.