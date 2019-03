Solabarrieta: «Vamos a dar guerra hasta el último día»

Aritz Solabarrieta sostiene sentirse «muy satisfecho de lo que han hecho los jugadores» tras el 0-0 ante el Izarra en el peculiar campo de Merkatondoa, que condiciona cualquier envite sobre su maltrecho piso. «Es un campo muy complicado, es muy difícil jugar. En la segunda parte, hemos hecho un partido bueno, con ocasiones, pero no hemos podido meter. Los jugadores están cansados, con golpes», relata el técnico del Bilbao Athletic, que dejó sin convocar a Nolaskoain y Guruzeta, que alternan cuando se considera oportuno, e Iñigo Vicente y Sancet, que salen de lesiones y que se quedaron en Bilbao. Sólo cinco jugadores en el banquillo.

Solabarrieta insiste en una superficie que ha marcado la preparación del encuentro. «El campo es el que es y te obliga a hacer cosas diferentes, no es que estemos habituados. Los jugadores del Bilbao Athletic han hecho un esfuerzo tremendo y ha sido una pena no haber marcado un gol», remarca. Un Izarra, en apuros clasificatorios, que presionó a los cachorros en zonas avanzadas. «Nos han intentado presionar arriba», señala sobre la salida de balón del filial. «En la primera parte nos ha costado más conectar con los delanteros, pero en la segunda parte han ocurrido más cosas en su campo y de ahí las ocasiones de Salado, Villalibre, Larrazabal», enumera. Por ello, Solabarrieta apostilla que no tiene «nada que reprochar a los jugadores, animarles a seguir y que vamos a dar guerra hasta el último día».

Sexto, con 43 puntos, es la posición que ocupa ahora mismo en la tabla el Bilbao Athletic, a ocho puntos del playoff de ascenso que cierra el Barakaldo. «Estamos más cerca que antes del partido y vamos a pelear hasta el final. ¿Quedaremos cuartos? Igual no quedamos cuartos, pero estoy muy orgulloso del grupo, de los jugadores. Daremos más de un susto a alguno», desliza convencido el técnico ondarrutarra.