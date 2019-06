«Hay que darle mucho valor a lo que se ha logrado» Maika Salguero Aitor Larrazabal se enorgullece del trabajo sus jugadores, ya que «han luchado por el Barakaldo a capa y espada» PERU OLAZABAL Lunes, 3 junio 2019, 18:44

La campaña ha concluido definitivamente para el Barakaldo. El Hércules terminaba este domingo con el sueño de los fabriles de ascender a Segunda División tras una temporada magnífica de los pupilos de Aitor Larrazabal. El cuadro gualdinegro ha vuelto a ilusionar a su hinchada y todo el pueblo se ha volcado con los de Lasesarre. El exjugador del Athletic y actual técnico del Barakaldo indica a este periódico que ésta ha sido su mejor temporada desde los banquillos y, a su vez, anuncia su deseo por seguir al frente del conjunto fabril.

¿Considera justa la eliminación del play-off?

No ha habido mucha diferencia entre los dos equipos. La mayor diferencia es que el Hércules marcó gol en Lasesarre y eso le ha otorgado la clasificación a la siguiente ronda. En el primer partido, pienso que nosotros fuimos mejores en el cómputo global. En la vuelta, nosotros no tuvimos excesiva pegada. En líneas generales, el equipo ha estado bien, pero en la parcela ofensiva nos ha faltado un poco más de 'punch' para haberles hecho daño.

¿Cómo ha sentado en el vestuario el hecho de quedarse fuera después dos empates?

Tristes. Es algo normal… Estás viviendo algo muy bonito, un sueño, y te juegas todo el trabajo de la temporada en una eliminatoria. Pero bueno, esto había sido un premio al trabajo duro y hemos competido contra todo un Hércules. Es para estar orgullosos del equipo, ya que en el Rico Pérez, cuatro de los once que salieron de inicio jugaban el año pasado en Tercera, así que tiene mucho mérito.

¿Qué balance hace de la temporada?

Le voy a poner un notable alto. Hemos estado las 38 jornadas entre los cuatro primeros y nos hemos ido del play-off sin haber perdido, lo cual indica que el equipo sabe competir de una manera muy digna y lo ha hecho durante toda la temporada. Eso, como entrenador, me produce una gran satisfacción. Hay que estar orgulloso del compromiso que se ha mostrado para y por el Barakaldo.

¿Hay alguna espinita que se le haya quedado clavada?

No, yo empecé la temporada con muchísima ilusión, aunque es cierto que tenía dudas porque había muchas caras nuevas y era duro volver a conformar una plantilla prácticamente nueva. Sin embargo, los chicos han dado todo lo que tenían y el trabajo ha sido arduo desde todos los ámbitos. Así, conforme iban pasando las jornadas, creíamos más firmemente que podíamos conseguir un puesto que a priori no esperábamos y no era el objetivo real. Hay que darle mucho valor a lo que se ha logrado.

¿Cuál ha sido la clave del éxito de este equipo?

El creer en lo que hacen y en quienes les dirigen. También en la solidaridad que han mostrado cuando la calidad no es sobresaliente en el equipo. Yo me siento muy orgulloso de haber empezado a entrenar con unos chicos en julio que, a día de hoy, son mucho mejores.

«Tengo ganas de seguir, indudablemente»

A nivel personal y como entrenador, habrá sido la temporada más prolífica que ha realizado.

Sí, ya llevo unos 200 partidos entrenando en Segunda B y, obviamente, ésta ha sido la temporada más completa. Puedo estar muy satisfecho del trabajo que han hecho los jugadores y de cómo han defendido este escudo, porque hay muchos futbolistas de otras provincias, pero han luchado por el Barakaldo a capa y espada.

Si se da la conversión a SAD, parece que el equipo ganará músculo financiero. ¿Cree que ésta es una buena medida?

Hasta que no se dé, habrá que esperar. Si quien llega quiere al Barakaldo verdaderamente y, ademá,s tiene la capacidad financiera de dotar de un buen presupuesto al club, pues probablemente se aspire a llegar al play-off año tras año, que es lo que nos gustaría a todos los que defendemos este escudo.

¿Está motivado como para afrontar una campaña más al frente del banquillo del Barakaldo?

Tengo ganas de seguir, indudablemente, pero hay que ver el proyecto que hay para el futuro y el presupuesto que hay para firmar jugadores. Hay que sentarse a hablar y ver qué es lo mejor para todos. Si se da el caso de que vaya a seguir, pues genial, porque voy a intentar que todo funcione igual que este año o incluso mejor. Si no, quien llegue, vendrá con todas las ganas del mundo para que el equipo esté lo más arriba posible.

¿Alguien le ha comunicado que cuenta con usted para el próximo curso?

Esta semana creo que se darán las conversaciones pertinentes, porque hasta ahora no queríamos que nada interfiriera en el devenir del equipo ni nos distrajera del play-off. Ahora quedan días para cambiar impresiones y decidiremos sobre el futuro.