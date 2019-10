Barakaldo-Haro Deportivo El Barakaldo, con urgencia de sumar tres puntos El Barakaldo espera resarcirse de la derrota ante el Alavés B. Tras tres derrotas consecutivas, el cuadro fabril necesita lograr el triunfo frente al Haro Deportivo para no ahondar en la herida PERU OLAZABAL Viernes, 11 octubre 2019, 17:51

El Barakaldo necesitar sumar cuanto antes para desquitarse de la mala dinámica que arrastra en liga. Los fabriles acumulan tres derrotas consecutivas que han ensombrencido el buen arranque de campaña. Este domingo a las 18:00 horas el cuadro gualdinegro se la juega frente al Haro Deportivo en Lasesarre en un partido determinante, que puede servir o bien para quitarse un gran peso de encima o por lo contrario, ahondar en la herida de los locales. «Las rachas no son eternas y vamos a poner todo nuestro empeño para truncar la nuestra», declara Hernán Pérez. El técnico ovetense hace hincapié en la importancia de hacerse fuertes defensivamente y resalta la idea de hacer de Lasesarre un fortín.

El pasado jueves, el Barakaldo disputó un triangular frente a dos conjuntos de Primera División como el Athletic y el Alavés. «Nos marcamos el objetivo de tener fiabilidad defensiva y lo cumplimos, incluso tuvimos cierto desparpajo ofensivo a sabiendas de la dificultad de los dos rivales que teníamos enfrente», señala Hernán Pérez. La escuadra fabril, a pesar de ser el segundo equipo que más tantos recibe del grupo -14 en siete partidos-, mantuvo la portería a cero ante estos dos conjuntos de la máxima categoría. Los gualdinegros dieron la cara e hicieron un buen papel, por lo que su míster afianza que «nos dio seguridad y confianza para creer que somos buenos jugadores». «Nos vino bien a nivel físico y a nivel emocional, esta es la manera de retomar la senda de la victoria», subraya.

Solo tres días más tarde de la disputa de esos dos amistosos, reciben al Haro Deportivo en Lasesarre, «un equipo complicado contra el que tenemos que hacer las cosas muy bien para poder ganarles», advierte Hernán Pérez. El conjunto riojano es un recién ascendido que actualmente ocupa la octava plaza de la clasificación al haber sumado once puntos, dos más que el Barakaldo. «Tiene buenos futbolistas que se están adaptando bien a la categoría, todos los partidos los afronta con mucha ilusión y ha obtenido un puesto en la clasificación que les hace jugar con desparpajo», indica el entrenador fabril acerca de su próximo rival.

Para lograr el triunfo, Hernán Pérez incide en el hecho de «intentar detener la sangría de goles que estamos recibiendo». «En esta categoría, la igualdad es máxima y no puedes conceder nada, debemos tener claro que una de las bases del equipo tiene que ser la seriedad defensiva de todo el equipo como conjunto», amplía. Asimismo, el preparador asturiano se vuelve a encomendar a Lasesarre para volver a la senda del triunfo. «Tenemos que hacernos muy fuertes aquí, todo pasa por nuestro campo», apunta. «Ganar fuera de casa es muy difícil, como local tienes más dominio del campo, la gente está contigo y el rival puede pagar caro el viaje», arguye.

Algarra podría reaparecer

Para este próximo envite, Hernán Pérez no podrá contar con Josué Medina, lesionado de larga duración. Sin embargo, Carlos Algarra, que padecía una lesión en el cuádriceps, podría acortar plazos y reaparecer frente al Haro Deportivo. Además, Hernán Pérez revela que Adrián Hernández y Sergio García, a pesar de que no disfrutaron de minutos en el triangular, están en perfecto estado, por lo que no existe ningún impedimento para que entren en convocatoria. Los recién incorporados Kevin Lacruz y Fede Olivera también están disponibles, pero su entrenador prácticamente descarta la posibilidad de que partan desde el once inicial, ya que «el jueves hicieron un esfuerzo importante y los dos jugadores llevan poco tiempo con nosotros», sostiene.