Lewandowski marca el primer gol del nuevo Camp Nou

Robert Lewandowski ya puede presumir de haber escrito su nombre en la historia del Barcelona. El delanero polaco abrió el marcador en el partido ante el Athletic, en el retorno al Camp Nou 909 días depués. Su octavo tanto de la temporada se ha convertido en el primero que celebra el público del renovado estadio azulgrana.

El primer gol del Barcelona en un partido oficial en el 'viejo' Camp Nou, disputado el 6 de octubre de 1957, fue del hispano-uruguayo Villaverde ante el Jaén en el minuto 3. Con este tanto, Lewandowski iguala a Luis Enrique y a José Antonio Zaldúa. Los tres comparten, con 108 goles, el decimosexto puesto en la lista de máximos goleadores en la historia del Barcelona.

El delantero polaco, que llevaba el brazalete de capitán por primera vez como titular en su partido oficial número 160 como azulgrana, abrió el marcador antes de que se cumplieran cinco minutos de juego. Aprovechó un balón suelto tras una recuperación de Eric García, se fabricó un autopase hacia el exterior y conectó un tiro raso al primer palo que terminó entrando en la portería del Athletic. Aunque Unai Simón llegó a rozar el balón, no pudo evitar el gol.

«Un gol que nunca olvidará. Un gol para la historia. El primero en el Spotify Camp Nou», publicó el club en sus redes sociales, acompañando el mensaje con una imagen de Lewandowski y Fermín celebrando con pasión en el córner.

Juan Canela Salamero y Jordi Penas Iberri hacen el saque de honor

Dos socios hacen el saque de honor

Uno de los momentos más emotivos del regreso del fútbol al Camp Nou se produjo con el saque de honor. Los encargados han sido Juan Canela Salamero y Jordi Penas Iberri, padre del actual director del Museu, los socios más antiguos que podían estar por salud. Ambos e han llevado la ovación de los más de 45.000 aficionados que han llenado el estadio. Los dos socioes, que ya estuvieron en la inauguración del Camp Nou en 1957, estuvieron acompañados por Joan Laporta..

En los prolegómenos del partido hubo una actuación a cargo de los Figa Flawas, que entonaron su famosa canción en catalán la Marina sta morena, así como fuegos artificiales poco antes de la salida de los futbolistas al terreno de juego. Con el 'Tornem a casa' como lema en la lona en el círculo central, el Cor Jove de l'Orfeó Català interpretó el himno del Barça con pirotecnia azulgrana para celebrarlo, mientras los futbolistas salían al césped.

El palco del Camp Nou se quedó pequeño para vivir en directo el regreso al estadio 909 después del último partido. Además del nieto y el bisnieto de Joan Gamper, fundador del Barça y que hoy cumpliría 148 años, están en el palco el alcalde de la Ciudad Condal, Jaume Collboni, y artistas como Estopa o Bizarrap.

A este primer partido en el Camp Nou, estaban invitados todos los expresidentes, pero solo confirmó su asistencia Joan Gaspart.