El regreso al Bernabéu testa los brotes verdes del Real Madrid

El Real Madrid vuelve a casa 36 días después. El Santiago Bernabéu abre las puertas a su equipo tras la mediática experiencia NFL y el conjunto de Xabi Alonso respira después de poco más de un mes con seis partidos a domicilio, una derrota en Anfield, tres pinchazos ligueros en forma de empates y finalmente, una contundente y balsámica victoria ante el Athletic en San Mamés que ha revitalizado el discutido proyecto del entrenador guipuzcoano justo a tiempo del reencuentro con su exigente afición.

El duelo frente al Celta en Chamartín cobra relevancia como un test para esos brotes verdes que se atisbaron en un Madrid que superó a los leones mediante el martillo del voraz goleador Kylian Mbappé y el escudo de Thibaut Courtois, un seguro bajos los palos sobradamente acreditado. Con el centro del campo más físico posible, sin Güler y bajo una evidente apuesta por el fútbol de transiciones y velocidad con espacios, el equipo blanco retornó a la senda de la victoria frente a un Athletic en horas muy bajas, eso sí.

Concedió facilidades en cuadro bilbaíno, que cedió metros a un rival cómodo y demoledor cuando tiene campo para correr. Hasta ahora se le han atragantado en mayor medida los rivales cerrados y aquellos que apuestan por una presión asfixiante, unos parámetros en los que tampoco parece encajar el Celta de Giráldez, con más disposición al juego atractivo que puntos en su haber.

Lo que funciona no se toca, recomienda la sabiduría popular futbolística, pero la baja de Trent Alexander-Arnold, que en San Mamés completó su actuación más convincente como madridista, al menos en el aspecto ofensivo gracias a su enorme capacidad para el pase en largo, obliga a retocar el esquema. Podría entrar Raúl Asencio en el lateral derecho, o desplazar a Militao a esa posición, pero los antecedentes indican que el comodín Valverde volverá al carril diestro, despejando un puesto en la medular para Güler, damnificado en Bilbao.

Opción para Güler

Puede ser una buena oportunidad para que Xabi Alonso intente de nuevo ese difícil encaje entre el turco y Bellingham, que hasta ahora no han mezclado satisfactoriamente sobre el césped, dada su indefinición como híbridos entre centrocampistas y futbolistas entre líneas. Por detrás, el doble pivote formado por Tchouaméni y Camavinga -finalmente en la convocatoria tras acabar el encuentro ante el Athletic con molestias en el tobillo-, una opción que permite insertar a uno de los dos entre los centrales y desplegar los carriles con Valverde y Carreras, dos jugadores de mucho recorrido.

Arriba, Vinicius, reconciliado con Xabi Alonso a tenor del abrazo entre ambos en San Mamés, y Mbappé, en plena racha goleadora y motivado a solo cuatro goles del récord realizador de Cristiano Ronaldo en un año natural con la camiseta del Real Madrid, que el portugués fijó en 2013 con 59 dianas. Parar al astro francés y descifrar el cerrojo de Courtois, díficil doble reto para el Celta, que en la jornada pasada vio truncada fente al Espanyol su mejoría de los últimos partidos, pero que llega al Bernabéu con todas sus armas, principalmente el capitán Iago Aspas y Borja Iglesias, referente celeste en la delantera.

-Alineaciones probables

Real Madrid: Courtois, Valverde, Militao, Rüdiger, Carreras, Güler, Tchouaméni, Camavinga, Bellingham, Mbappé y Vinicius.

Celta: Radu, Javi Rueda, Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso, Carreira, Moriba, Miguel Román, Iago Aspas, Borja Iglesias y Bryan Zaragoza.

Árbitro: Alejandro Quintero González (Comité Andaluz).

Estadio: Santiago Bernabéu.

Hora y TV: 21:00 h. Movistar LaLiga.