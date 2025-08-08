El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Real Madrid y Leganes, en el amistoso en Valdebebas CD Leganés
Amistoso

El Real Madrid golea al Leganés en el primer test de pretemporada

El regreso de Carvajal, el debut de Álvaro Carreras y el gol de Huijsen fueron las claves del día en Valdebebas

David Hernández

Madrid

Viernes, 8 de agosto 2025, 17:58

El Real Madrid de Xabi Alonso disputó este viernes a puerta cerrada un partido de entrenamiento contra el Leganés, en el que los blancos derrotaron 4-1 a su rival. Los pepineros se pusieron por delante, pero el Madrid creció durante el encuentro hasta darle la vuelta al marcador antes del descanso, con goles de Dean Huijsen y Brahim. En la segunda mitad, Eder Militao y el canterano Thiago Pitarch sentenciaron el encuentro. El duelo fue una puesta a punto para ambos equipos, en el que se probaron algunos futbolistas que regresan tras sufrir lesiones de larga duración.

La mejor noticia para el Real Madrid es la vuelta a su capitán, Dani Carvajal, tras superar la grave lesión de rodilla que le alejó de los terrenos de juego la pasada campaña. En el once titular, aparte del lateral derecho, destacó el debut de Álvaro Carreras y el tridente ofensivo formado por Vinicius, Gonzalo y Mbappé. El astro de Bondy estrenó el dorsal '10' y dio una asistencia durante el partido. En la zaga llamó la atención el buen nivel de Huijsen, quien parece consagrado como el nuevo líder de la defensa, y la esperanzadora puesta en escena de Militao, pieza clave para mejorar el rendimiento defensivo blanco del curso anterior.

El tanto anotado por el centrocampista Pitarch abre para algunos jóvenes una puerta de estrenarse con el primer equipo. Aunque parece que hace falta un refuerzo en el centro del campo, la solución podría estar en Valdebebas y el técnico tolosarra probará alternativas. Una de ellas ha sido la de poner a Alaba como pivote, una demarcación en la que ya jugó alguna vez con la selección austriaca. Todos estos experimentos se podrán analizar más exhaustivamente en el amistoso que disputarán el próximo martes contra el WSG Tirol.

Lo que parece claro es que la disciplina está de vuelta en el Real Madrid. Los jugadores fueron citados este viernes en Valdebebas a las 8 de la mañana para realizar un entrenamiento de fuerza de dos horas en el gimnasio. A las 11 comenzó su encuentro amistoso contra el Leganés, con un calor que no perdonaba, y sobre las 5 de la tarde se ejercitaron de nuevo. La pretemporada está siendo corta y breve, por lo que el tolosarra quiere poner a punto a sus jugadores lo más rápido posible, antes del debut liguero contra Osasuna el próximo martes 19 de agosto.

