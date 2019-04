Jornada 31 Zidane apela al orgullo antes de la regeneración Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid. / Susana Vera (Reuters) El Real Madrid empieza a descontar jornadas en su particular vía crucis ante un Eibar que acude al Bernabéu con los deberes prácticamente hechos ÓSCAR BELLOT Madrid Sábado, 6 abril 2019, 00:34

El orgullo es lo único que le queda al Real Madrid para rehacerse ante la falta de objetivos. A él apeló Zinedine Zidane la víspera del duelo con el Eibar, en el que los blancos se someterán de nuevo al juicio del Santiago Bernabéu después de que la derrota ante el Valencia en Mestalla plasmase otra vez las múltiples deficiencias de una plantilla abocada a una profunda regeneración en verano tras firmar números paupérrimos. «No estoy en la cabeza de los jugadores pero lo que veo en los entrenamientos es que ellos tienen orgullo y quieren acabar bien la temporada», aseguró el francés, negando que el plantel sea presa de la desmotivación pese a que ni en las victorias ante Celta y Huesca se apreciaron síntomas de mejoría y la lista de futbolistas puestos en la picota no haga sino aumentar con cada encuentro que afronta este Madrid de transición entre un ciclo triunfal ya despedido y la articulación de un nuevo proyecto que dejará por el camino a varios pilares del lustro glorioso.

El tropiezo en Mestalla ha dinamitado el propósito de Zidane de mantener a raya los rumores sobre altas y bajas. Los blancos han bajado el telón por mucho que tengan que soportar un vía crucis hasta que expire el curso y pongan en el mercado a figuras que han visto menguar con su pobre desempeño actual el crédito que acumularon mientras enlazaban 'orejonas'.

Zidane sigue dando la cara por la vieja guardia, a la que recurrió en Mestalla sin que hubiese vindicación. Marcelo volvió a la anarquía defensiva, Kroos contribuyó al juego ramplón con su renuencia a arriesgar para romper líneas y Marco Asensio fue otra vez incapaz de aportar el desborde que tanto echa de menos el Real Madrid desde que se lesionó Vinicius. Su preparador, sin embargo, vio cosas positivas. «Me gustó lo que hicimos a nivel de entrega, presión arriba… Luego, nos faltó gol claramente durante los 90 minutos», dijo este viernes el marsellés, que salió en defensa de sus futbolistas. «Sabéis todo lo que ha ganado esta gente. ¿Me puedes sacar el dato de lo que han ganado? No estoy hablando de los tres años en los que estuve con ellos, sino de lo que han ganado en cinco, seis o siete años. Han ganado muchísimo». No le quedó otra que acudir al lustroso pasado porque el presente es calamitoso: 61 goles encajados desde agosto, el peor registro defensivo de entre los equipos de la Liga junto al Huesca, 23 tantos menos a favor en el torneo de la regularidad de los que llevaba la pasada temporada a estas alturas y quince derrotas entre todas las competiciones, algo que no se veía desde la campaña 2008-2009.

Resignación

Nada de eso preocupa a Zidane. Al menos es lo que aseguró en una rueda de prensa en la que se le vio más crispado de lo normal. «Es lo que hay», agregó, resignado a lo que hace tiempo aceptó la hinchada madridista. «La necesidad de este club es volver a ganar, volver a hacer cosas grandes y yo estoy aquí para eso», remarcó en clave de futuro el galo, que negó que tenga ya decidida la lista de bajas.

De ser cierto su argumento, quienes llevan meses en el alambre tienen aún tiempo de convencerle de su valía. El casting, por mucho que la palabra no guste a Zizou, continuará ante el Eibar en el Bernabéu, donde no estarán los lesionados Courtois, Marcos Llorente y Vinicius, como tampoco Marcelo, sancionado tras su piscinazo en Mestalla, ni Sergio Ramos y Mariano, fuera de una convocatoria a la que regresaron Brahim y Fede Valverde. Carvajal trabajó este viernes con el grupo pero tampoco entró en la lista, por lo que Odriozola retendrá el carril diestro en un once al que retornará Reguilón en el que será su primer partido a las órdenes de Zidane, que se convertirá en el séptimo en alcanzar los cien partidos de Liga como míster del Real Madrid.

Un equipo que no está «jugando demasiado bien», según resaltó José Luis Mendilibar, técnico de un Eibar al que la victoria frente al Rayo ha liberado de urgencias. Los armeros acarician la salvación, aunque su entrenador insiste en que la permanencia «no está sellada» y confía en no pagar «los platos rotos» del Real Madrid. «Si no vas motivado allí, te meten ocho. Y también te los pueden meter, aunque vayas motivado», avisó el vasco, que prefiere que los blancos no se acuerden del varapalo que sufrieron en Ipurua, de donde salieron escaldados en el que fue su primer traspié a la vera de Santiago Solari, para no «mosquearles».

Son bajas por lesión Calavera, Arbilla, Bigas y Pape Diop (sancionado también este último) pero Mendilibar cree que Escalante, que tuvo que retirarse antes de que concluyese el entrenamiento de este viernes por una torcedura de tobillo, «estará para jugar». Cucurella, gran tormento del Madrid en aquel encuentro de la primera vuelta, regresó a la lista tras cumplir sanción frente al Rayo y será de la partida. En sus cuatro desplazamientos anteriores al Bernabéu en Liga, el Eibar sólo ha logrado arrancar un empate.

-Alineaciones probables:

Real Madrid: Keylor Navas, Odriozola, Varane, Nacho, Reguilón, Casemiro, Ceballos, Modric, Isco, Bale y Benzema.

Eibar: Dmitrovic, Peña, Ramis, Oliveira, Cote, Orellana, Jordán, Escalante, Cucurella, Enrich y Charles.

Árbitro: González Fuertes (Comité asturiano).

Estadio: Santiago Bernabéu.

Hora: 16:15 h.

TV: beIN LaLiga