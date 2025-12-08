Militao, entre tres y cuatro meses de baja por una rotura del bíceps femoral El central brasileño vuelve a sufrir un serio contratiempo físico tras dos graves lesiones de rodilla

José Manuel Andrés Madrid Lunes, 8 de diciembre 2025, 14:22 | Actualizado 14:34h.

El Real Madrid no gana para malas noticias. A la derrota ante el Celta en el Bernabéu, que propicia una delicada situación deportiva en la antesala del duelo de Champions contra el Manchester City, se une la lesión de Eder Militao, su mejor central esta temporada, que estará fuera de los terrenos de juego entre tres y cuatro meses después de sufrir una rotura del bíceps femoral de la pierna izquierda.

Tras dos graves roturas de ligamento cruzado anterior de la rodilla, la primera en la pierna derecha en agosto de 2023 y la segunda en la zurda en noviembre de 2024, medio año después de regresar a los terrenos de juego, Militao estaba siendo un pilar defensivo para el Real Madrid de Xabi Alonso esta temporada.

El brasileño ya sufrió una dolencia física en el aductor en el aductor mayor de su pierna derecha hace poco más de dos semanas, en pleno parón de selecciones de noviembre, cuando se resintió durante el amistoso entre su selección, Brasil, y Túnez. Se perdió solo la visita liguera a Elche y el viaje en Champions para medirse al Olympiacos, pues repareció en Girona, como titular, y también disputó desde el inicio los encuentros frente al Athletic y el Celta, duelo en el que volvió a caer lesionado, esta vez de mayor gravedad.

Esta campaña ha disputado 16 de los 21 encuentros oficiales del equipo blanco desde el inicio del curso, 15 de ellos en el once titular, y debido a los problemas físicos de Rüdiger, primero, y Huijsen, después, su baja constituye una ausencia notable para Xabi Alonso, que tiene lesionados a los laterales Carvajal, Alexander-Arnold y Mendy.