El polaco Robert Lewandowski celebra uno de sus goles ante el Celta. AFP
Análisis

Lewandowski es interminable

Los tres goles contra el Celta le sitúan de nuevo en la pole para ser el '9' titular del revitalizado Barça

Daniel Panero

Daniel Panero

Madrid

Lunes, 10 de noviembre 2025, 12:10

Comenta

Robert Lewandowski tiene todavía pólvora en su fusil. El delantero polaco, de 37 años, fue el gran protagonista del triunfo del Barça contra el Celta ... en Balaídos y demostró que puede seguir siendo el delantero titular del equipo de Hansi Flick. Sus tres goles desatascaron a los culés, le devuelven el estatus que por momentos perdió en el equipo y le permiten seguir engrosando unos números que vuelven a ser positivos un año más. Nadie ha marcado más goles que el ex del Bayern este curso en el Barça y nadie tiene mejor ratio anotador.

