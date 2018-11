Jornada 11 El Atlético, a conquistar el fortín de Butarque Reuters El equipo rojiblanco lleva siete partidos invicto en Liga y visita al Leganés, frente al que no ha conseguido el triunfo desde que el argentino ocupa el banquillo MELISA CABALEIRO Madrid Sábado, 3 noviembre 2018, 00:40

El Atlético de Madrid parece estar viviendo su etapa más dulce. Vivo en las tres competiciones y a dos puntos del liderato en la Liga, el conjunto del Cholo Simeone quiere seguir prolongando su buena racha y olvidar definitivamente el batacazo en Champions ante el Borussia Dortmund. Sendas victorias ante la Real Sociedad en Liga -con un Griezmann en su versión más comprometida- y el Sant Andreu en Copa del Rey parecen aval suficiente para soñar en Butarque.

Los números juegan a su favor: el equipo permanece invicto en sus últimos siete encuentros de Liga. Además, nadie ha conseguido perforar la portería de Oblak en cinco de sus últimos seis partidos. Sin embargo, Butarque no es un estadio fácil para Simeone. Desde que el argentino llegase al banquillo colchonero, su equipo no ha sido capaz ni de marcar ni de ganar en Leganés. La buena noticia para los rojiblancos es que, aunque no marcaron, tampoco recibieron un gol en estos últimos siete años -sus dos últimos precedentes finalizaron con empate a cero-. El preparador argentino desea 'desbloquear' Butarque y tachar este estadio de la lista maldita de manera definitiva.

Pero no será tarea sencilla. El cuadro rojiblanco cuenta con tres bajas trascendentales: Diego Godín, Diego Costa y Koke. Los dos primeros no saltaron al césped en el último entrenamiento por molestias, mientras que el centrocampista vallecano presenta un edema muscular. Por tanto, todo parece indicar que no estarán disponibles ante el Leganés. El resto de efectivos estarán a las órdenes del argentino, que recuperará a Lucas Hernández y José María Giménez -baja en los tres últimos encuentros del Atlético- al encontrarse recuperados de sus molestias.

Por su parte, el Leganés se encuentra muy necesitado de puntos -tres por encima del colista- y en una dinámica muy distinta a la del equipo rojiblanco: el anfitrión cayó en su visita al Levante (2-0) y empató ante el Rayo Vallecano (2-2) en la Copa del Rey. Para el choque ante el cuadro colchonero el equipo pepinero presenta como principal baja la de Diego Rolan. El uruguayo fue titular e hizo buenos minutos ante el Levante y el Rayo. A esta ausencia se suman las de Bustinza, Ezequiel Muñoz, Szymanowski y Arnáiz. En la portería se presume que volverá Cuéllar en detrimento de Lunin, así como los habituales Rubén Pérez o Guido Carrillo. Quien sí parece disponible es Michael Santos, que permanecía afectado por un proceso gripal pero que, a pesar de su ausencia en los últimos partidos, se entrenó con normalidad en la previa del choque.

-Alineaciones probables:

Leganés: Cuéllar, Juanfran, Omeruo, Siovas, Tarín, Jonathan Silva, Rubén Pérez, Recio, El Zhar, Óscar Rodríguez y Carrillo.

Atlético de Madrid: Oblak, Arias, Savic, Lucas, Filipe Luis, Correa o Thomas, Rodrigo, Saúl, Lemar, Griezmann y Kalinic o Correa.

Árbitro: Melero López (Andaluz).

Estadio y horario: Butarque. 13:00 h. (beIN).