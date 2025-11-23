El Betis anuncia la renovación de Isco hasta 2028 con una lona gigante El club verdiblanco desplegó una pancarta gigante antes del encuentro ante el Girona, con el futbolista presente en el banquillo

Cristián Ramón Cobos Madrid Domingo, 23 de noviembre 2025, 16:43 | Actualizado 17:47h. Comenta Compartir

Ya es una realidad. El Betis anunció este domingo con una lona gigante la renovación de Isco Alarcón hasta 2028. El club verdiblanco lo hizo de una forma original en la previa del partido ante el Girona, vistiendo una de las gradas de La Cartuja con una iamgen gigante del futbolista y la fecha de su renovación. La vinculación del malagueño con el Betis expiraba en 2027, por lo que se ha decidido alargar una temporada más. Un secreto a voces que han decidido hacer oficial tras varias semanas de negociaciones.

Se trata de una renovación que llena de felicidad a los aficionados del Betis y también a Manuel Pellegrini, que ya reiteró en numerosas ocasiones la importancia de la figura del futbolista a todos los niveles en la entidad. El propio Isco aseguró hace unos días que su intención es terminar su carrera en el equipo verdiblanco y uno de sus sueños es volver a jugar en el Benito Villamarín, que actualmente se encuentra en obras.

Hay que recordar que Isco todavía no había debutado en este comienzo de temporada tras sufrir una nueva rotura en el amistoso de verano ante el Málaga. Por ello, el mes de noviembre estaba marcado en rojo en la agenda del jugador para volver a pisar el verde y sentirse de nuevo futbolista. La alegría, por tanto, fue doble. En el minuto 60 del partido ante el Girona el futbolista malagueño hizo su estreno en esta campaña sustituyendo a Pablo Fornals.

Referente

De esta manera, el Betis expone su total confianza en la figura de Isco. Desde su llegada al club verdiblanco en el verano de 2023, el malagueño se ha convertido en uno de los referentes de la afición y uno de los líderes del vestuario. Ni tres lesiones importantes, una muscular y dos de peroné, han podido parar el gran desempeño del futbolista cuando se viste de corto.

Durante los dos años que lleva en el Betis, Isco ha participado en un total de 69 partidos oficiales, en los que ha anotado 21 goles y repartido 18 asistencias. El malagueño recuperó el gran nivel que le llevó a deslumbrar ante todo el mundo con el Real Madrid y guió a los de Manuel Pellegrini hacia su primera final continental de su historia ante el Chelsea, aunque con un mal sabor de boca, tras la goleada final que les dejó sin Conference League. Ahora, con más de dos años por delante, buscará su gran objetivo: levantar un título y convertirse en leyenda verdiblanca.

Temas

Betis

Pellegrini

Isco