Hansi Flick, sobre Lamine: «Que se quedase aquí era la decisión correcta»

Después de que Lamine Yamal se cayera de la última convocatoria de la selección española tras ser sometido a un tratamiento en el pubis sin notificación previa por parte del Barcelona a la Federación Española de Fútbol (FEF), se volvió a abrir una guerra por el estado físico del jugador azulgrana. En esta ocasión, Hansi Flick, buscó quitar hierro al asunto y confirmó que se tomó la «decisión correcta», dejando sin jugar con España al joven extremo, en la previa en su duelo ante ante el Athletic.

«Lamine es nuestro jugador y cuidamos de él. Que se quedase aquí creo que era la decisión correcta, que no haya jugado con la selección», afirmó el técnico alemán antes de asegurar que el jugador azulgrana «lo ha hecho muy bien durante estas dos semanas» porque se trata de una lesión que requiere disciplina.

Flick tampoco quiso entrar en polémicas con el seleccionador español Luis de la Fuente, centrando su atención en el calendario que le viene al Barcelona. «Ahora estamos focalizados en las próximas cuatro semanas, nueve partidos. Ese es nuestro trabajo. No voy a preocuparme por el ruido que haya», confirmó.

Flick también confirmó que el regreso al templo azulgrana será beneficioso para el Barcelona: «Preferimos jugar en el Camp Nou, claro. Cuando subí las escaleras el día del entrenamiento a puertas abiertas, y pisé el césped, fue un sentimiento fantástico. Creo que nos puede dar un empujón. Aquí, la afición está más cerca de la grada. Hemos tenido buena conexión con la gente en Montjuic, pero este es un estadio de fútbol y la presión es mayor», aseguró. También alabó al Athletic. «Es un gran oponente, tiene mucha calidad. Es una buena oportunidad para demostrar hasta dónde podemos llegar», destacó.

Bajas sensibles

Las malas noticias para el Barcelona llegan en forma de los jugadores que no podrán estar ante el Athletic. Flick no podrá contar con el sancionado Frenkie de Jong, ni con el lesionado Pedri. Aunque se espera el regreso del canario pronto, el técnico alemán prefiere no «meterle presión». Marcus Rashford apunta a sumarse a estas dos bajas después de perderse los dos últimos entrenamientos del equipo debido a que tenía «fiebre».

Por el contrario, Flick recupera a Raphinha aunque todavía no está al máximo. «Veremos a ver si está para diez o quince minutos, o algo más, pero ya es bueno tenerlo», aseguró al mismo tiempo que confirmó el regreso de Joan García a la portería.

Por último, Flick entró en el juego sobre la posibilidad de entrenar a Leo Messi, después de que el astro argetino visitara por sorpresa el Camp Nou y se haya rumoreado con una posible vuelta al Barcelona. «¿Por qué no? Es el mejor jugador en los últimos diez años, o más. Siempre he apreciado su fútbol», afirmó para terminar admitiendo que esa pregunta la tiene que responder otra persona porque sigue teniendo contrato en vigor con su actual equipo, el Inter Miami.