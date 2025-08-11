El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Fermín López celebra uno de sus dos goles ante el Como en el Trofeo Joan Gamper. AFP
Análisis

Fermín se gana un sitio

El onubense hizo un doblete ante el Como y parte con ventaja sobre Dani Olmo para el inicio de Liga

Daniel Panero

Lunes, 11 de agosto 2025, 12:01

Fermín López aprovechó a la perfección la oportunidad que tenía este domingo en el Trofeo Joan Gamper. El joven atacante, de apenas 22 años, brilló ... en la goleada del Barça por 5-0 contra el Como y sumó dos tantos que resumen a la perfección todas sus cualidades como llegador al área rival. Su exhibición llega justo antes del inicio de Liga, el momento ideal para dar un golpe encima de la mesa y demostrarle a Hansi Flick que tiene madera para ganarse un sitio en el once inicial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Se ha tirado a las vías del metro para que no le apuñalen»
  2. 2

    Evacuado muy grave a Cruces un niño que se bañaba en las piscinas de El Fango
  3. 3

    Los pueblos de veraneo donde no cabe ni un vizcaíno más
  4. 4

    A más de 40 grados y hoy sigue el calor
  5. 5 Muere a los 24 años Lina Bina, actriz de cine para adultos
  6. 6

    Este es el currículum de los políticos vascos: mucho abogado, tres con FP y dos sin titulación
  7. 7 Una treintena de incendios asola Castilla y León y varios serían provocados
  8. 8 Un joven se encarama a una grúa de obra a 30 metros de altura en Gijón
  9. 9

    Un detenido por agresión sexual en las fiestas del Puerto Viejo
  10. 10 León arde: el fuego alcanza el casco urbano de Las Médulas, quema casas y se extiende sin control

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Fermín se gana un sitio

Fermín se gana un sitio