El Atlético se estrella con el Alavés en el peor arranque liguero de Simeone

David Hernández Sábado, 30 de agosto 2025, 19:14 | Actualizado 20:08h.

El Atlético continúa con la pesadilla que está suponiendo su arranque liguero y volvió a dejarse puntos por tercera jornada consecutiva, después de cosechar este sábado un empate a uno en Mendizorroza contra el Alavés. Los rojiblancos tuvieron un juego muy espeso en el que solo hizo daño Giuliano a través de la profundidad e intensidad que generaba. El argentino fue el encargado de adelantar a los rojiblancos al comienzo del duelo, en lo que parecía el ansiado resurgimiento colchonero, pero el Alavés tardó cinco minutos en devolver al Atlético a la cruda realidad. Un error de Sorloth propició un penalti que no falló Carlos Vicente para establecer un empate que a la postre fue definitivo.

Una derrota y dos empates consecutivos contra tres conjuntos que a priori pertenecen a la zona baja de la tabla ponen a Simeone entre la espada y la pared. La mejor noticia para el Cholo es que llega el parón de selecciones y tendrá más tiempo para trabajar para buscar una solución a los males que sufre su equipo. Los próximos compromisos contra un Villarreal que está como un tiro y la visita a Anfield podrían agravar la crisis. La ausencia de Baena contra el Alavés se notó mucho, ya que los rojiblancos saben defender bien en bloque y dominar la posesión, pero no logran hacer efectiva su superioridad.

Alavés Sivera, Jonny Otto, Garcés, Tenaglia, Diarra (Parada, min. 57), Ibáñez (Protesoni, min. 80), Blanco, Aleñá, Guridi (Guevara, min. 57), Carlos Vicente y Toni Martínez. (Mariano Díaz, min. 80). 1 - 1 Atlético Oblak, Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko (Ruggeri, min. 73), Giuliano (Koke, min. 87), Johnny Cardoso (Gallagher, min. 73), Barrios, Almada (Griezmann, min. 73), Sorloth y Julián Álvarez (Raspadori, min. 87). Goles: 0-1: min. 6, Giuliano. 1-1: min. 13, Carlos Vicente.

Árbitro: García Verdura (Comité Catalán). Amonestó a Cardoso, Diarra, Sorloth, Parada y Koke.

Incidencias: Partido de la tercera jornada de Liga, disputado en Mendizorroza ante 18.042 espectadores.

El partido careció de grandes ocasiones y mostró la peor versión de Sorloth, que se veía arrinconado por la zaga vitoriana y no lograba rematar la oleada de balones que le enviaban. También mostró las carencias de Julián Álvarez, hundido por las circunstancias del equipo y la escasa movilidad del juego. El Atlético ha realizado muchos movimientos de mercado este verano, pero la realidad es que el cuadro rojiblanco ha perdido personalidad y parece irreconocible. La entrada de Griezmann para desatascar el juego dio aire al Atlético, que tuvo sus mejores momentos del partido con el francés sobre el césped, pero resultó insuficiente.

El encuentro se alargó hasta el minuto 105 por la emergencia sanitaria a una aficionada local, pero aunque el partido hubiera durado media hora más, no había sensación de que el marcador fuera a cambiar. El Alavés no se asomó por la portería de Oblak, salvo desde los once metros y el Atlético careció de fe.

Juego gris

El Atlético estuvo muy intenso desde los primeros compases y en tan solo seis minutos logró adelantarse en el marcador. El gol fue obra de Giuliano, que buscó el espacio, puso el centro y se aprovechó del caos en el área para finalizar la jugada mandando el balón a la red. Era el comienzo ideal para los rojiblancos ante su desastroso inicio de campeonato, pero el Alavés no se vino abajo y tras una gran acción ensayada, posterior a un saque de esquina, Sorloth derribó a Tenaglia dentro del área y Carlos Vicente no perdonó desde los once metros. Volvía la igualdad al marcador y comenzaron los nervios, además de intensificarse la dureza de las entradas.

El jugador más desequilibrante del Atlético seguía siendo Giuliano, que superaba con facilidad a Diarra con su típica jugada de llegar a línea de fondo y ponerla, pero los vitorianos repelían toda acometida. Los rojiblancos buscaban al espacio a sus atacantes, pero Sivera llegaba más rápido a hacerse con todos los balones que amenazaban el área. El Alavés también tuvo las suyas, sobre todo en centros laterales que tantos problemas están dando a los rojiblancos en este inicio de curso. Giuliano le sacó a su marca una falta al borde de la zona de castigo, pero la acción ensayada salió bastante mal, para desesperación del Cholo.

La segunda mitad estuvo marcada por la interrupción del partido causada por la asistencia médica a una aficionada del Alavés, que fue evacuada del estadio tras diez minutos de incertidumbre. La entrada de Griezmann mejoró algo la imagen del Atlético. Primero, Sorloth remató un caramelo del astro francés, pero Sivera hizo una fabulosa parada, y acto seguido, el propio Griezmann se estrelló con el palo. Los buenos minutos cesaron y las esperanzas rojiblancas con ellas.