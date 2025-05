Ancelotti confirma a Xabi Alonso como su sucesor

Ignacio Tylko Madrid Viernes, 23 de mayo 2025, 14:29 | Actualizado 14:39h. Comenta Compartir

Con los ojos vidriosos, emocionado pero «contento, no triste», compareció Carlo Ancelotti por última vez en la sala de prensa de Valdebebas. Lo hizo poco después de que el Real Madrid anunciase por fin su adiós y tras publicar una carta de agradecimiento a través de las redes sociales. Y lo más curioso fue que el italiano volvió a ejercer de entrenador y de portavoz del club y fue él quien con sus palabras confirmó la llegada de Xabi Alonso, un secreto a voces desde que se supo la salida del tolosarra del Bayer Leverkusen.

¿Algún consejo para los próximos entrenadores del Real Madrid?, se le preguntó a Carletto. «Yo no quiero dar consejo, cada uno tiene su idea de fútbol pero es una suerte entrenar a este club. Xabi será el primero y le deseo toda la suerte del mundo. Que lo disfrute», sorprendió el aún preparador del equipo merengue.

Simpático y cercano, Ancelotti mostró agradecimientos a todo el mundo, incluso al cocinero por hacerle «carbonara antes de cada partido». Bromeó a su manera con los periodistas. «Hemos ganado mucho y considero también un éxito aguantar más de 700 ruedas de prensa con vocosotros. No penséis que ha sido tan sencillo porque algunas preguntas no han sido siempre bonitas».

Se refirió al homenaje que le tributará el Bernabéu este sábado, con motivo de su último partido en el cierre de Liga ante la Real Sociedad. «Me emociono muy rápido, lo llevo en la genética. No tengo ningún problema simañana lloro, va a ser un día muy bonito. Lo comparto con Luka (Modric), que ha sido un apoyo espectacular en esta etapa. Despedirme con él me parece bonito».

«Ni una discusión con el presidente»

Le quedaba un año de contrato por delante, pero nada que reprochar al club, ni a Florentino Pérez. «Cuando se acaba una etapa hay mucha emoción, pero no estoy triste sino contento. Nos vamos felices porque sabíamos que, antes o después, ese día tenía que pasar. Ha sido un período bastante largoque ha terminado bien, en total acuerdo con el club. Nunca hubo una discusión con mi presidente y menos el último día».

Le gustaría ser recordado como un buen entrenador, pero el tiempo lo dirá, y reconoce que «ser técnico en el Real Madrid es más sencillo que en cualquier otro club porque lo tienes todo, la calidad de sus jugadores, un club que es fútbol y una exitencia que es fundamental para entender el éxito». «Juzguen mi trabajo, pero que no se me recuerde como una mala persona», enfatizó. Puestos a repasar las mejores noches del Bernabéu, se queda con «remontadas inolvidables» ante el PSG, el Manchester City o el Chelsea. A partir de ahora le ilusiona conducir a la Canarinha. «Me voy a Brasil para no traicionar al Madrid con otro club».