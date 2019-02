Un Ajax de doble cara

Van Gaal: «De Jong tiene un talento especial»

Louis van Gaal (Amsterdam 1951) calificó a Frenkie de Jong, que jugará en el Barça a partir del próximo verano, de tener «un talento especial, todavía en desarrollo» y también alabó la figura del central del Ajax Matthijs de Ligt, de quien cree que también tiene «un talento excepcional». En una entrevista publicada por la revista 'Panenka', el extécnico entre otros del Barcelona, Ajax, Bayern, Manchester United y de la selección holandesa, advierte que este Ajax, rival del Real Madrid en los octavos de final de la Champions, es «casi tan bueno como el del 95» cuando ganó el cetro continental. «El pasado mes de octubre, cuando el Ajax se iba a enfrentar al Bayern de Múnich, dije en una entrevista que el Ajax actual es casi tan bueno como el del 95. ¿Y sabes qué pasó? La gente se rio de mí. Pero ya han visto que el Ajax se ha clasificado para la siguiente ronda de la Liga de Campeones», cuent. Ahora sigue creyéndolo, aunque piensa que es demasiado pronto. «De Ligt y De Jong siguen siendo jugadores demasiado jóvenes. El problema es que, si se marchan, entonces el Ajax tendrá que empezar de nuevo. Si lo comparamos con España o Alemania, Holanda es un país futbolísticamente pequeño, y todo es mucho más complicado», dijo.

En cuanto al encaje de De Jong en el Barça, Van Gaal añadió que es el centrocampista tiene «un talento excepcional» pero todavía «está en desarrollo y mejorando sus cualidades», explicó el exentrenador. Comenta que le gusta el fútbol de ataque y pone como ejemplo al City, al Barça y al Ajax. «La manera más difícil de ser campeón es hacerlo con un fútbol de ataque», argumenta Van Gaal, quien cree que ahora solo Guardiola lo está consiguiendo. «Valverde lo intenta. Klopp también lo intenta, pero no como Guardiola. ¡Pero puede conseguir el nivel! De hecho, esto no significa nada, porque el City no ganó la Champions», añadió Van Gaal, quien insistió en su apuesta por los jóvenes valores. «Muchos dicen que los equipos con experiencia son los mejores. ¡Yo no lo creo! Los jóvenes pueden inspirar al resto. Necesitas una mezcla !Muchos entrenadores no tienen los cojones de hacer jugar a jugadores jóvenes! Pero nunca se es demasiado joven para jugar. En el año 1995 ganamos una Champions con el Ajax con jugadores de 17 y 18 años», recuerda.