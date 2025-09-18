El hijo de Negreira: «He defendido la verdad que conozco»

Cristian Reino Barcelona Jueves, 18 de septiembre 2025, 12:41 | Actualizado 13:09h. Comenta Compartir

La jueza Alejandra Gil ha reactivado este jueves el caso Negreira, que salpica de lleno al Barça por el pago de más de 7 millones al exvicepresidente de los árbitros españoles, tras la jubilación del anterior juez instructor, Joaquín Aguirre. A lo largo de la jornada declararán ante la magistrada de Barcelona buena parte de los imputados en la causa, entre ellos los dos expresidentes del Barça, Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu.

Rosell solo ha respondido a preguntas de su abogado y a la salida de la ciudad de la justicia, en L'Hospitalet de Llobregat, ha evitado hacer declaraciones. También ha comparecido el hijo de Negreira, Javier Enríquez. «He esperado para hablar con quien tenía que hablar», ha afirmado. «He defendido la verdad que conozco», ha añadido. Enríquez ha tratado de marcar distancias y situarse en una posición secundaria pues ha asegurado que conoce menos del caso de lo que se presupone.

Hasta la fecha, el único imputado que había comparecido ante la justicia era el principal investigado, José María Enríquez Negreira, vicepresidente del comité técnico de árbitros entre 1993 y 2018. Negreira, según han acreditado la Agencia Tributaria y la Fiscalía, recibió pagos por valor de 7,3 millones del Barça entre 2001 y 2018. Los expresidentes Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu declaran este jueves ante la justicia, dos años y medio después de que estallara el caso tras una inspección de Hacienda al extrencilla.

La pregunta clave es por qué el Barça pagó millones de euros al vicepresidente de los árbitros españoles durante 17 años. Durante una inspección de Hacienda, Negreira aseguró que el Barça le pagaba para asegurarse la neutralidad arbitral. La Fiscalía presentó una denuncia por presunta corrupción deportiva, ante la sospecha de que el FC Barcelona pudiera haber alterado la competición, y también por administración desleal, si el club pagó un dineral por informes que no lo valían o que incluso ni siquiera se hicieron.

En el caso, están imputados José María Enríquez Negreira, los expresidentes Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu (Laporta quedó fuera por prescripción del presunto delito), el hijo de Negreira y la propia entidad azulgrana, que siempre ha negado que el dinero abonado a los Negreira fuera para comprar a los colegiados y sostiene que se limitaba a pagar por informes sobre los trencillas.

La explicación oficial la dio Joan Laporta, actual presidente, en una rueda de prensa en 2023. Laporta habló de una mano negra para atacar al club y de una campaña de desprestigio orquestada desde el madridismo. La sombra del amaño deportivo, no obstante, persigue desde hace meses a la entidad blaugrana. Negreira declaró hace año y medio ante el juez Aguirre. El exvicepresidente del comité nacional de árbitros, que padece alzhéimer, se acogió a su derecho a no declarar. La jueza también tomará declaración a dos exdirectivos del club, Òscar Grau y Albert Soler, y a la pareja del exnúmero dos de los árbitros españoles.