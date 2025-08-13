Galán pide al CSD la destitución de Tebas por divulgar secretos del Barça Miguel Ángel Galán reclama que LaLiga vulneró la confidencialidad del Barcelona en cinco ocasiones

El presidente de la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte Miguel Ángel Galán ha presentado este miércoles ante el Consejo Superior de Deportes (CSD) una denuncia formal contra Javier Tebas, presidente de LaLiga, por revelar información confidencial del FC Barcelona. La denuncia, que supera las 50 páginas, detalla cinco supuestas infracciones calificadas como «muy graves», y reclama su inmediata destitución del cargo.

El que ya fuera en su momento a por Villar, Rocha y Rubiales, también va a por Tebas. El caso se enreda en torno a un comunicado emitido el pasado 2 de abril de 2025, en el que LaLiga apuntaba que el Barça no habría contabilizado a tiempo 100 millones de euros procedentes de la venta de 475 palcos VIP (lo que, según él, constituiría una violación grave del deber de confidencialidad). El club, cinco días después, acusó públicamente a Tebas de difundir esa información sin autorización, y LaLiga reaccionó retirando el comunicado, hecho que para Galán representa un «reconocimiento tácito de la infracción».

La denuncia también menciona otras infracciones graves, como la divulgación de detalles sobre auditorías, patrimonio del club, comunicaciones internas con el CSD. Galán asegura que estos datos no habían sido previamente registrados ni difundidos por el club, lo que evidenciarÍa que LaLiga actuó de manera unilateral.

Además, en el documento también consta una reunión entre Tebas y el Athletic en el contexto del intento del Barça por fichar a Nico Williams, donde se habrían compartido datos financieros sensibles.

El también presidente de Centro Nacional de Entrenadores de Fútbol recurre a un precedente histórico: la destitución de Ángel María Villar por violar su deber de neutralidad. Según él, la vulneración del deber de confidencialidad por parte de Tebas debería anticipar una sanción similar.

La pelota está ahora en manos del CSD, que deberá decidir si eleva esta denuncia al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD). Este órgano, que ya amonestó públicamente a Tebas en septiembre de 2024 por otra polémica, podría, en caso de que prospere la denuncia, llegar hasta la inhabilitación del presidente de LaLiga .