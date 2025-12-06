Expulsan a un delantero bilbaíno tras protestar al árbitro por su ropa interior Iker Guarrotxena se perderá la final de la Supercopa de la India

El delantero vizcaíno Iker Guarrotxena (Bilbao, 1992) vivió el pasado miércoles el momento más surrealista de su carrera deportiva. El futbolista estaba dispuesto a salir al terreno de juego junto a sus compañeros del Goa indio cuando el árbitro le llamó la atención por su ropa interior. Al parecer, no coincidía con el color del pantalón y el reglamento exige que sea así.

In India, FC Goa captain Guarrotxena received a red card before the kickoff of the Super Cup semifinal for wearing underwear of the wrong color. pic.twitter.com/w5740lbIQn — Total Football (@TotalFootbol) December 5, 2025

A guarrotxena no le pareció bien la decisión del colegiado y se lo recriminó. El árbitro acabó por echarle antes de comenzar el partido. «Vi al árbitro pedirle que se cambiara y pensé que se solucionaría ahí mismo. Entonces caminé hacia el campo y dos minutos después alguien vino y me dijo que Iker había sido expulsado», afirmó el entrenador Manolo Márquez tras el encuentro.

Afortunadamente para el FC Goa su equipo pudo comenzar el partido con once jugadores. El técnico dio entrada a Javier Siverio y el equipo venció 2 a 1 al Mumbai en las semifinales de la Supercopa india. Eso sí, Guarrotxena no podrá estar en la final. «Nunca había visto algo así en mi vida», confesó el capitán del equipo Borja Herrera.