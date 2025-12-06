El Aston Villa gana al Arsenal y pone picante a la Premier

Cristián Ramón Cobos Madrid Sábado, 6 de diciembre 2025, 16:37 Comenta Compartir

La Premier está al rojo vivo. El Aston Villa de Unai Emery firmó un triunfo agónico ante el Arsenal de Mikel Arteta en el duelo de entrenadores españoles, gracias a un tanto en el minuto 95 del argentino Emiliano Buendía. Con esta victoria, el conjunto de Birmingham se coloca segundo en la tabla a la espera del partido del Manchester City, a tres puntos del equipo londinense que seguirá líder, pero que ha perdido la gran renta de ventaja que tenía.

El Aston Villa prolonga su racha hasta las siete victorias consecutivas entre todas las competiciones y sigue sin dejarse puntos en la Premier desde el 1 de noviembre, cuando perdió en Anfield ante el Liverpool. Los de Emery se adelantaron en el marcador por medio de Matty Cash, que aprovechó un mal despeje de Timber para hacer el primero. Leandro Trossard puso el empate para el Arsenal, y en el descuento Buendía desató la locura en el Villa Park.

El duelo de entrenadores españoles enfrentaba a dos de los equipos más en forma en la competición inglesa. Ambos conjuntos querían dar un golpe en la mesa para firmar un triunfo que les acercara al título. Desde el primer instante con el cuchillo entre los dientes para decantar el partido a su favor.

Un ritmo muy intenso marcaba el inicio del partido, pero tanto Emiliano Martínez como David Raya conseguían detener las ocasiones más claras de ambos equipos. El que no perdonó fue Cash, el polaco aprovechó un centro de Pau Torres para adelantar al Aston Villa con una volea por debajo de las piernas del portero español del Arsenal. Mandaban los de Emery que conseguían dominar y anular las virtudes ofensivas del cuadro de Londres.

Locura final

Tras la reanudación, Arteta no tardó en mover el árbol con la entrada de Viktor Gyökeres y Leandro Trossard para cambiar la dinámica de su equipo. No tardó en hacer efecto. El belga avisó hasta en dos ocasiones la portería de Martínez, y a la tercera no falló. Saka sirvió un centro al extremo que batió al portero argentino con un portente disparo para poner el empate.

Creció el Arsenal que estaba mejor en el partido tras el tanto de la igualada, pero no conseguía crear peligro en busca de la remontada. Cuando el partido agonizaba y parecía que ambos equipos se contentaban con el empate, llegó la locura en el Villa Park. Buendía recogió la pelota para definir por la escuadra para sellar un nuevo triunfo para el Aston Villa y poner la Premier al rojo vivo.