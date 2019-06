Grupo B «Alemania no deja de ser Alemania» Las jugadoras españolas, durante un entrenamiento. / Efe La selección española no se fía de la baja de la estrella germana: «Estamos preparamos para enfrentarnos a cualquier jugadora sea Marozsán, Popp, Magull» JAVIER VARELA Madrid Miércoles, 12 junio 2019, 00:11

«Alemania no deja de ser Alemania» se escucha en la concentración de la selección al conocer la baja de Dzsenifer Marozsán para el segundo partido del Grupo B del Mundial de Francia. La estrella alemana es clave en el engranaje del juego de su selección y una baja sensible para Martina Voss-Tecklenburg: «No podemos sustituirla, tiene unas cualidades particulares únicas», afirmó la seleccionadora. «Sabemos del potencia que tiene Alemania y será indiferente que tenga o no una baja. Siguen teniendo una plantilla muy buena», avisaba Virginia Torrecilla cuando todavía no se había confirmado la baja de la alemana por boca de su seleccionadora.

España se medirá a una «potencia futbolística» y el partido se presupone «muy duro». «Tenemos una gran selección que lo ha demostrado en muchas ocasiones, pero tendremos que salir muy concentradas, seguras y tranquilas para poder plantarles cara y tener nuestras opciones», decía en la previa la capitana Marta Torrejón. «Está claro que tendremos nuestras opciones e iremos a por ellas y tendremos que aprovechar las oportunidades que tengamos», añadió sobre la importancia de la efectividad de cara a la portería alemana. «Alemania es un selección fuerte que te obliga a estar en el lugar correcto. Hay que tener todos los sentidos puestos», reconocía una Patri Guijarro que ya está lista físicamente.

La baja de Marozsán

La baja de Dzsenifer Marozsán, de la que no se fiaba Jorge Vilda, puede ser clave para el devenir del partido que puede marcar las opciones de España en el grupo B. «Sabemos del potencial que tiene y la gran jugadora que es, pero nos preparamos para enfrentarnos a cualquier jugadora sea Marozsán, Popp, Magull», decía Marta Torrejón. «Alemania está completa en todos los huecos del campo, tienen un gran equipo y trabajan bien en conjunto», añadía para quitarle importancia a la baja de la estrella germana. «Alemania es un selección fuerte y en el banquillo tienen jugadoras que lo pueden hacer igual de bien», confesaba Patri Guijarro. «Aprovechan todo lo que tienen y en el aspecto aéreo son fuertes y hay que estar más atentos que nunca», decía a modo de advertencia para el partido.

En lo que deberá estar pendiente España es en las ayudas defensivas, que tanto le hicieron sufrir ante Sudáfrica con las contras de Motlhalo y Kgatlana. «Si pueden hacer algo mejor que nosotras es en el contrataque», recordaba Virginia Torrecilla que insistía del peligro aéreo. «Son muy fuertes arriba y físicamente muy bien preparadas y en eso estamos trabajando para igualarlo».