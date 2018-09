CICLISMO | VUELTA A ESPAÑA El reloj elige entre Valverde y Quintana Valverde y Quintana, durante la Vuelta. / EFE El Movistar dejará que sea el resultado de la 'crono' de hoy en Torrelavega el que decida el destino de sus dos corredores en el tramo final de la Vuelta J. GÓMEZ PEÑA TORRELAVEGA Martes, 11 septiembre 2018, 01:13

El Movistar sigue atrapado en su dilema. ¿Alejandro Valverde o Nairo Quintana? Así que dejará que sea el reloj de la 'crono' de hoy en Torrelavega el que se incline por uno u otro. El discurso oficial insiste en las dos bazas. «Nadie, ni ellos ni los rivales, han demostrado estar más fuertes que los demás», dice Eusebio Unzúe, mánager del equipo. Cierto.

El líder Yates, 'Supermán' López y las dos cartas del Movistar siguen en un pañuelo. La 'crono', de 32 kilómetros con meta en el velódromo de Óscar Freire, parece favorable a Valverde. «Pero, bueno, que no soy Miguel para sacar mucha diferencia», frena el murciano. Miguel, claro, es Miguel Induráin.

Valverde le quitaba ácido a la polémica. Para él, no hay dilema. «Lo importante es que el Movistar gane la Vuelta, con Nairo o conmigo». En eso coincidía con Quintana, que tuvo una respuesta ocurrente cuando le preguntaron por su falta de iniciativa, por mirar más hacia detrás que hacia delante. «No me duelen las críticas, sino las piernas. No soy todopoderoso. Si no ataco más es porque no puedo».

Por la mañana de la segunda jornada de descanso salieron a ver el circuito de la contrarreloj. En silencio hicieron sus cálculos. Yates le lleva 26 segundos a Valverde, 33 a Quintana, 43 a López, 1.29 a Kruijswijk, 1.55 a Enric Mas, 2.10 a Pinot, 2.27 a Urán y 3.03 a Ion Izagirre. ¿Se vestirá Valverde de líder? Da una sonrisa por respuesta. Le gusta divertirse. En medio del entrenamiento, paró con sus compañeros a tomar un café en un bar. Se le acercó un chaval y le dijo: «Alejandro, vete al 'McDonalds', que hoy dan allí el café gratis». Y Valverde se echó a reír.