«Me divierto más en la Vuelta que en el Tour», dice Valverde

Con dos etapas ya, el corredor del Movistar quiere ayudar a Quintana a ganar esta edición y luego irá a por el Mundial

J. GÓMEZ PEÑA

Lunes, 3 septiembre 2018

Tras el muro del hotel Recoletos Coco, en Salamanca, donde ha dormido el Movistar, hay un campo de futbito. Ajeno al bullicio de coches y bicicletas que monta el equipo ciclista, un aspirante a torero, muleta en mano, ensaya pases con la ayuda de un amigo, armado con una cornamenta. Todo lo hacen lento. Todo es ilusión por triunfar un día sobre el albero. Alejandro Valverde tiene un segundo apellido muy taurino: Belmonte. Ha triunfado en casi todas las plazas.

Hace justo doce años fue líder de la Vuelta por primera vez. «Ufff. Ni me acordaba». Tiene el palmarés tan repleto de fechas señaladas y triunfos que casi a diario se cumple el aniversario de alguno de sus logros. A un segundo del líder de esta Vuelta, Simon Yates, el murciano disfruta de una carrera que está al alcance de Nairo Quintana, su compañero en el Movistar. «Yo, con dos triunfos de etapa, ya he cumplido de sobra. Está claro que si a partir de ahora tengo más ocasiones no las voy a desaprovechar. Creo que tenemos una buena oportunidad en esta Vuelta», apunta. Es su carrera. «Sí, me divierto más en la Vuelta que en el Tour», compara. Y eso, pasarlo bien, ha sido siempre su secreto: «A mí no me cuesta ni entrenarme ni sacrificarme. Me gusta la bici».

La ronda española, por esa orografía repleta de cuestas, por el calor y porque muchos equipos vienen ya con las fuerzas menguadas, es más abierta que el Tour. «En el Tour hay diez etapas que son claras para los velocistas, que las controlan. Aquí no», apunta Eusebio Unzué, mánager del Movistar. «El Tour -añade- es el gran objetivo de todos. Allí el que va quinto pone al equipo a trabajar para defender esa plaza. Todo es importante. Y por eso la carrera está mucho más controlada».

La Vuelta corre más libre, con más incertidumbre. «Está todo más igualado. Aún hay muchos candidatos a ganarla», señala el técnico navarro. Su primera baza es Quintana. Al colombiano le gusta ese papel, más que compartir galones. «Estoy ante una gran oportunidad de ganar la Vuelta», dice Nairo sin taparse. Hasta se atreve a ponerle fecha a su futuro liderato. «Igual en la siguiente jornada de descanso». Tras los Lagos de Covadonga.

Valverde y él rondan el maillot rojo. Yates le saca 1 segundo al murciano y 14 al colombiano. Cuarto es Buchmann, a 16, y quinto, Ion Izagirre, a 17. Cerca están Gallopin, López, Urán, Kruijswijk, Bennett, Aru, Mas, De la Cruz y el peligroso Keldermann, al que Unzúe cita por su condición de contrarrelojista. «Hay mucha igualdad. Va a ser una Vuelta muy emocionante», pronostica Unzué. Es decir, divertida, como prefiere Valverde, al que cada día de la ronda española le preguntan por el Mundial del último domingo de septiembre. Hace tiempo que el murciano vive al día. Tiene 38 años, un centenar largo de victorias y una temporada más de contrato. Su futuro es hoy. Lo exprime.

«Por un poco más que me desgaste en la Vuelta no lo voy a acusar en el Mundial», defiende Valverde. Otros, como Vincenzo Nibali, pasan casi a escondidas por la ronda española para afilar sus piernas de cara al Campeonato del Mundo de Innsbruck, tan duro. Unzúe dirige desde hace más de una década al incombustible murciano. «Después de la Vuelta tiene quince días para descansar. Si acaba esta carrera al nivel que está ahora, será uno de los favoritos para el Mundial», apuesta. Valverde siempre lo es.

«Parte como candidato en todas la carreras», constata el mánager del Movistar. Y, ¿cómo se gestiona es caudal de talento? «Es fácil -responde Unzué-. Alejandro es tan bueno que te facilita las cosas. A veces, él mismo se autolimita y tenemos que animarle, como el otro día en Almadén, cuando a poco de la meta nos dijo que no se veía con opciones. Le dijimos que sí, que era una etapa para él y al final le ganó a Sagan». Valverde es incluso mejor de lo que él mismo cree. Le queda Vuelta para seguir divirtiéndose mientras escolta a Quintana hasta el podio de Madrid. Ya se ocupará luego del Mundial.