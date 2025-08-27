Ayuso y Almeida se compenetran bien para acechar a Vingegaard

La Vuelta puede presumir por encima del Tour y del Giro de las contrarrelojes por equipos. La incluyó desde su cuarta edición, en 1942 y ... apuesta por ella como nadie. En Figueras el envite tenía una misión doble. Por un lado, saldar una deuda con las tierras más orientales de la península. Girona es la única capital de provincia que no ha acogido una meta. Tampoco había apenas visitado el Alto del Ampurdán. Objetivo cumplido. Por el otro, dar alguna pista de cara a la clasificación general, que se mantiene muy igualada y tiene a Vingegaard como favorito y líder.

El danés recupera el primer puesto de la carrera pero el Visma fue batido por el UAE. Estaba más feliz ayer cuando dejó el rojo. «Siendo sincero, quizá fuimos un poco más lentos que los demás en la primera mitad. Quizás podríamos haber ido más rápido; tenemos que analizarlo», lamentó. En su camino se cruza de nuevo su piedra en el zapato, el conjunto emiratí. Ayuso y Almeida se compenetraron bien para detener el reloj 8 segundos antes. Un golpe de moral.

«Por el ambiente del equipo, ha sido lo mejor para darnos confianza», reconoce Almeida. «Todo el mundo tiene su mérito», devuelve Ayuso. Se quedan, ambos, a otros ochos segundos. También Marc Soler, otra baza estratégica. Al acecho antes de la primera etapa de montaña. Andorra espera con lluvia y frío. «La carrera empieza mañana y habrá que ver mi nivel», dictamina el español, incapaz de ocultar su sonrisa.

La contrarreloj por equipos es una disciplina que en ensalza el valor colectivo del ciclismo. En poco más de 25 minutos de esfuerzo pueden lograrse diferencia similares a las de las etapas de cinco horas. También que las fuerzas y el trabajo sea muy parecidas y todo quede en tablas, como así fue. El UAE fue el más rápido gracias a un gran final y aventajó en 8 segundos al Visma.

El Lidl-Trek de Ciccone se dejó 9, 12 el RedBull-Bora. 16 el Ineos de Bernal. 17 el Decathlon de Gall y el Movistar, que confirma sus progresos pese a no tener un líder. 24 el Groupama-FDJ de Gaudu, que devuelve el maillot rojo. Los demás ya cedieron más de medio minuto, especialmente reseñable los 44 segundos del Jayco de Ben O'Connor y los 48 del Soudal de Landa, que empieza a despedirse de los primeros puestos para acercarse a su objetivo. Ganar un etapa.

Amenazaba con ser una jornada de contrastes con la lluvia matinal que regó el circuito y las vueltas de reconocimiento. Un trazado resbaladizo hasta las dos de la tarde, que atragantó la comida a los directores por no poder preparar la crono a gusto; seco por el bochorno por la tarde para que los equipos realizaran su obra. Como las de Salvador Dalí, el vecino más famoso de la localidad, genio del surrealismo, una máquina de pensar, soñar y ejecutar, la contrarreloj por equipos tampoco deja nada al azar.

Es lo más cercano a la perfección. Una prueba para los riñones, una demostración de fuerza, tecnología, compenetración, y una exposición de cascos aeroespaciales. Cada vez más anchos, más aerodinámicos, poco convencionales. Por si fuera poco, Gaudu sale con gafas por debajo de la visera. Victor Campenaerts, compañero de Vingegaard, es un obseso de la aerodinámica desde hace años. En 2019 se fue hasta Aguascalientes (México) para batir el récord de la hora. Lleva un casco distinto a los demás. Se afeita el vello de la nariz, aunque ahora lleva bigote, más recortado que el de Dalí. Aunque no hubiera grandes diferencias en la crono, la victoria no se decidió por los pelos.

Hubo otros factores. El Visma, segundo, contaba con un corredor menos tras el abandono de Zingle. El Lidl-Trek, tercero, no pudo contar con el último relevo de Carlos Verona, que se fue recto en una de las curvas de noventa grados del trazado. El RedBull-Bora, cuarto, se descentró un momento en el que su corredor Matteo Sobrero debía tomar el frente, tan centrado en la rueda delantera de su compañero que se tropezó con ella y quedó tumbado en el suelo. El Ineos, quinto, marcó el mejor tiempo en el primer punto intermedio, pero se quedó muy pronto con solo cuatro ciclistas, los que marcan el tiempo para todos.