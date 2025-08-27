El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

La Vuelta

Ayuso y Almeida se compenetran bien para acechar a Vingegaard

El danés vuelve a ser líder pero queda por detrás del UAE, que gana la contrarreloj por equipos previa al final en alto en Andorra, en el que se espera lluvía y frío

Iván Benito

Iván Benito

Miércoles, 27 de agosto 2025, 18:50

La Vuelta puede presumir por encima del Tour y del Giro de las contrarrelojes por equipos. La incluyó desde su cuarta edición, en 1942 y ... apuesta por ella como nadie. En Figueras el envite tenía una misión doble. Por un lado, saldar una deuda con las tierras más orientales de la península. Girona es la única capital de provincia que no ha acogido una meta. Tampoco había apenas visitado el Alto del Ampurdán. Objetivo cumplido. Por el otro, dar alguna pista de cara a la clasificación general, que se mantiene muy igualada y tiene a Vingegaard como favorito y líder.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El rescate imposible de la alpinista Nagovitsyna
  2. 2 El agua del mar cubre casi por completo la playa de Ereaga
  3. 3 Rosario y Asier cierran su tienda de velas del Casco Viejo solo 10 meses después de abrir: «Este sueño continúa»
  4. 4 Kiko Rivera e Irene Rosales se separan tras nueve años de matrimonio
  5. 5 ELA reclama 240.000 euros a colegios que aceptaron alumnos del Jesús María
  6. 6 Estos serán los cortes de tráfico en Bilbao por la etapa de La Vuelta
  7. 7 Vecinos de Sopela denuncian actos incívicos en la playa de Arriatera-Atxabiribil
  8. 8

    La cola del huracán Erin pone en guardia las costas de Euskadi y Francia
  9. 9 Estos son los posibles rivales del Athletic en la liguilla de la Champions
  10. 10

    La Real ata en corto a Gorrotxategi pese al interés del Athletic

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Ayuso y Almeida se compenetran bien para acechar a Vingegaard

Ayuso y Almeida se compenetran bien para acechar a Vingegaard