El éxito del Movistar le puede dejar sin líderes Mikel Landa, este lunes, en el acto de celebración de la victoria en el Giro de Richard Carapaz. / Efe Quintana y Landa tienen su futuro lejos del equipo español y Carapaz ha recibido una oferta millonaria del Ineos J. GÓMEZ PEÑA Lunes, 3 junio 2019, 19:49

La lista de deportistas famosos de Ecuador es fácil de recordar, el tenista Andrés Gómez, vencedor ante André Agassi en Roland Garros 1990, y el atleta Jefferson Pérez, oro olímpico en Atlanta 1996 en la prueba de 20 kilómetros marcha. Ya está con ellos Richard Carapaz, vencedor del recién terminado Giro de Italia. «Mi país se ha despertado», dijo el corredor del Movistar tras ver  los ánimos que recibía desde el anfiteatro de Verona. Carapaz es leyenda en Ecuador. Y su triunfo empieza a tener efectos colaterales. El presidente del país, Lenín Moreno, ha anunciado que eliminará los impuestos a la importación de bicicletas de competición. «Los niños están soñando que en algún momento ellos también puede llegar hasta allí», argumentó. Los sueños rosas de Ecuador.

Ayer, ya en Madrid, Telefónica recibió en su sede central al equipo ganador. «Todo nos ha salido de color de rosa», resumió Eusebio Unzúe, mánager de la escuadra, y testigo y actor de cuatro décadas de triunfos del ciclismo español. Desde el Reynolds al Movistar, el técnico navarro suma 15 victorias en grandes vueltas. Sabe que los líderes llegan y se van. Y sabe que dos de los que tiene ahora, Nairo Quintana y Mikel Landa, no seguirán el año que viene. El colombiano parece destinado al Arkea francés y el alavés, al Bahrain-Merida, donde sustituirá a Vincenzo Nibali. Y Carapaz, que, según 'La Gazzetta dello Sport' cobra 150.000 euros por temporada en el Movistar, ha recibido una oferta de Ineos, el antiguo Sky, de 1,5 millones por campaña. Le ha puesto sobre la mesa un contrato de tres años. El Giro ha sido su lotería.

En el acto celebrado ayer en Madrid, el presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, destacó que el triunfo de Carapaz supondrá «un antes y un después» para el deporte ecuatoriano. «Hemos levantado a un país», dijo. Hablaba en plural, en equipo. Por eso, además de dar la «enhorabuena» a Carapaz, se dirigió en especial a Landa. «Muchas gracias Mikel por tu ejemplo de compañerismo y del campeón que llevas dentro». Como si le lanzara un guiño.

La unión entre los componentes de la plantilla del Giro fue clave en la victoria final. La renuncia de Landa. «El triunfo de Richard lo siento como mío. Yo fui al Giro a ganarlo, pero Richi estaba más fuerte que yo y no hubo problema para trabajar para él y compartir esfuerzos. Después, él me ayudó a mí en la última etapa cuando iba con la maglia rosa. No tenía que hacerlo y lo hizo. Es de agradecer», subrayó el ciclista alavés.

De nuevo, como en el Tour de 2017, se quedó a un suspiro del podio. «No sé cómo lo voy asimilar esta vez, seguro que con el paso de los días me tiro de los pelos», señaló. «Está claro que tengo que mejorar en la contrarreloj, pero tampoco me voy a volver loco». Ahora, le espera el Tour. «Iré con la misma ambición que al Giro, a disputarlo. Será difícil por los rivales, pero voy a intentar ganarlo», anunció. En cambio, Carapaz se borró de la ronda francesa. Le espera en agosto la Vuelta a España. Para entonces, ya se sabrá si continúa en el Movistar, que tiene en su agenda de fichajes a Enric Mas, el líder de la nueva camada del ciclismo español.