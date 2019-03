Enrique Sanz estrena el palmarés del Euskadi-Murias en 2019 Enrique Sanz, en el podio del Alentejo tras ganar la primera etapa. / Murias El navarro se impone al sprint en la primera etapa de la Volta al Alentejo y es el primer líder IGOR BARCIA Bilbao Miércoles, 20 marzo 2019, 18:24

Euskadi-Murias ya tiene su primera victoria de la temporada 2019, con la firma de Enrique Sanz. El navarro, el corredor más en forma de la formación vasca en este inicio de campaña, ya había estado cerca de levantar los brazos en la Vuelta a Andalucía, donde fue segundo y cuarto, y este miércoles ha podido confirmar esas buenas sensaciones al ganar la primera etapa de la Vuelta a Alentejo. Lo ha hecho en un sprint reducido y en ligera pendiente, una especialidad donde el de Pamplona se desenvuelve a la perfección, y que ha resuelto de forma favorable por delante de Mendonça y De Mateus, con Ciryl Barthe, también del Euskadi-Murias, en la quinta plaza y el colombiano de la Fundación Euskadi Sergio Higuita, sexto.

La carrera ha estado marcada por una larga fuga con Antonio Soto, de la Fundación Ciclista Euskadi, y James Fouché, del Team Wiggins. El corredor de la formación vasca ha sido el primero en ceder y en ser alcanzado por el gran grupo, pero al menos su esfuerzo le ha servido para ser el primer líder de la montaña en la ronda lusa. A partir de ahí, las caídas se han encargado de seleccionar el grupo principal, y la Fundación Euskadi ha vivido las dos caras de la moneda al sufrir la retirada de Mikel Alonso tras irse al suelo en una de las montoneras.

Por delante, los equipos con opciones de ganar en la meta de Moura se han ido preparando, entre ellos el Murias-Euskadi. Como ha explicado Enrique Sanz, «teníamos previsto intentar llegar al sprint y el equipo ha trabajado para ello. Hemos tratado de hacerlo lo más tarde posible. El equipo ha estado realmente bien y he podido rematar, cuando otras veces siendo segundo tercero o cuarto se ha hecho igual de bien o incluso mejor», ha reconocido el navarro. Jon Odriozola, mánager de la formación vasca, ha aplaudido en meta la labor de sus corredores. «El trabajo bien hecho siempre trae sus frutos. Hemos venido a ganar y preparar y coger confianza para la Itzulia y lo hemos hecho el primer día después de un gran trabajo de todo el equipo».

Con esta victoria, Enrique Sanz partirá este jueves con el maillot de líder de la prueba y con el deseo de defenderlo hasta donde pueda. «Cada día es una oportunidad y tenemos que aprovechar cada etapa lleves el amarillo o no; a disfrutar hoy pero ya pensando en mañana para intentar seguir ganando. Este tipo de llegadas me van y me gusta estudiarlas bien», ha reconocido Sanz, que la pasada temporada también ganó en tierras lusas. «El año pasado gané también en la Vuelta a Portugal y se puede decir que me da suerte correr aquí», ha celebrado.

Este jueves se disputará la segunda etapa, entre Mértola y Odemira, con 182,8 kilómetros y con un kilómetro final en ascenso donde Enrique Sanz puede defender su liderato.