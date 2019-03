«EMPIEZA mi RETO»

Ya estamos instalados en Katmandú. He quedado con Milan en la sede de 'Ear Care Nepal', una ONG ubicada al sur de Katmandú. Todavía tengo 'Jet Lag', y por ello me encuentro desubicado, algo dormido, con sensación de estar en otro mundo sin duda, ¡y vaya si lo estoy! Ya hemos podido comprobar la vorágine del tráfico que tiene Katmandú... una jungla de las buenas.

Antes de llegar a Katmandú, terminé de despedirme en el avión de Karan y Singh, dos indúes que tuve como compañeros de viaje en el avión. He aprendido un poco de la cultura indú, la cual se parece en gran medida a la Budista-Nepalí. Karan me hablaba de la vieja tradición Kumb Mela, que se realiza cada doce años en el río Ganges, en la ciudad de Pragraj, donde billones de personas, sí billones acuden a este evento, que se celebra estos días.

Karan me comentó que se casaba en pocos días. Me explicaba lo que es el punto que llevan las mujeres entre las cejas. Se denomina Bimdi, y lo portan las mujeres casadas.

Una vez realizada la visita a Katmandú, nos dirigimos a la sede de la ONG Samsara Nepal, ubicada en el barrio de Jawalakhel, en Patan. Allí les llevamos todo el material.

Ya nos queda poco para empezar el reto. Estamos en la zona más montañosa del planeta. Será una gran experiencia. Me motiva. Esto me hace salir de la zona de confort, pero me hace sentir vivo.