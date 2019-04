Vuelta al País Vasco «El Astana llega a la Itzulia en racha y eso nos da aún más ganas de disputarla» Pello Bilbao posa con un perro san bernardo tras ganar una etapa en el Dauphiné. :: / Afp El vizcaíno Pello Bilbao es una de las bazas junto a Izagirre y Fuglsang del equipo que parte como referencia en la ronda vasca que arranca el lunes J. GÓMEZ PEÑA Viernes, 5 abril 2019, 23:59

Pello Bilbao (Gernika, 29 años) es un dorsal en fase creciente. Casi ilumina ya como la luna llena. Desde que debutó en 2010 ha elevado cada año su nivel. Sin grandes saltos, pero sin pasos atrás. En 2018 fue sexto en el Giro de Italia. Ya es uno de los corredores imprescindibles del Astana, el equipo más poderoso de esta Itzulia que arrancará el lunes con una contrarreloj en Zumarraga.

– Su equipo, el Astana, tiene varias bazas para ganar la Itzulia, como Ion Izagirre y Fuglsang. ¿Cuál será su papel?

– Tenemos un equipo fortísimo, con cuatro o cinco corredores que podríamos ser líderes en otros conjuntos. El papel de cada uno lo dictará la carretera. En principio mis expectativas son altas. Saldremos a ganar con quien sea. Pondremos toda la carne en el asador.

– La contrarreloj inicial es perfecta para establecer la jerarquía en el equipo.

– Sí. Para despejar dudas. Creo que es la manera más justa de organizar el equipo. Además, nos dará margen para jugar nuestras bazas en las siguientes etapas si es que necesitamos recortar tiempo a algún rival. Siempre es mejor tener los resultados de la 'crono' desde el primer día. Así hay tiempo para reaccionar. Con el bloque que traemos podemos hacer mucho daño en la dos últimas etapas, llenas de puertos.

– Y tener varios candidatos da al Astana ventaja a la hora de fijar estrategias en carrera.

– La táctica va a ser muy importante. En ediciones anteriores, con la 'crono' al final, había favoritos que guardaban fuerzas para ese último día. Eran más conservadores. Ahora ya no vale eso. La 'crono' organizará la clasificación el primer día. Y todos haremos nuestros cálculos de dónde se puede recortar o ampliar la ventaja.

– ¿Qué le parece el recorrido de esta Itzulia?

– Más completo que el de otros años. Hay un poco de todo. Tiene una 'crono' que no es para especialistas, con rampas muy duras, y que nos puede beneficiar a nosotros. La segunda etapa conllevará mucho estrés con los tramos de 'sterrato' y, sobre todo, con los estrechamientos, el paso por los pueblos... Se prevé una guerra importante. Creo que todo eso hará más daño que el 'sterrato'. Cualquier despiste o incidencia te puede costar ahí la general.

– Y en el final de la Itzulia espera la montaña en torno a Eibar.

– Son dos últimas etapas cortas, muy intensas. Y está demostrado que en escenarios así hay más batalla. Es mejor encadenar varios puertos que poner sólo una gran cuesta al final. Va a ser una carrera de menos a más, con varios favoritos metidos en muy poco tiempo.

– El Astana la afronta con los deberes hechos. Ya tienen una veintena de victorias.

– No tenemos la necesidad de ganar. Pero el hecho de que nos sitúen como el equipo más fuerte es una responsabilidad. Seguro que tendremos que coger las riendas de la carrera en muchos momentos. Esta racha de victorias nos dan tranquilidad, pero no nos quita las ganas de triunfar, de disputarla. Tenemos el mismo hambre de victorias o más. Y encima en el equipo estamos cuatro corredores de casa.

El equipo 'Eustana'

– Cierto, Omar Fraile, los hermanos Izagirre y usted. El Astana parece el 'Eustana'.

– La mayoría de nosotros hemos pasado por la Fundación Euskadi. Eso demuestra la calidad que había en el ciclismo vasco. Ojalá se puedan revivir aquellos momentos del Euskaltel-Euskadi con un equipo que de nuevo vuelva a la máxima categoría. Corredores vascos hay de sobra para hacer un gran bloque.

– El año pasado acabó sexto el Giro de Italia. Esta temporada ya ha ganado en la Vuelta a Murcia. Cada vez está más cerca de los mejores.

– Me falta ese último salto que me sitúe en una posición para pelear por el podio de una gran vuelta. El arreón final. Por mis características, siempre he corrido midiendo los esfuerzos, siendo regular en las subidas. Pero creo que sigo progresando y tengo margen de mejora para soportar los cambios de ritmo de los rivales. Ojalá pueda pulir esos detalles. Entonces estaríamos hablando de dar un paso que supondría una gran diferencia.

– ¿Cómo puede ensayarse ese arreón final?

– Hay un parte de genética, de veteranía, de adaptación... Con los entrenamientos se puede mejorar todo. Esa manera de escalar con cambios de ritmo, también. De hecho, estoy intentándolo. Siempre hay condiciones limitantes en el cuerpo, pero trataré de elevar mis límites.