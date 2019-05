Laso: «Tengo mi opinión sobre el arbitraje, pero me la guardo» Laso, desesperado en el tramo final del partido. / Igor Martín El entrenador vitoriano del Real Madrid, muy enfadado y dolido, insiste en que «la técnica que me pitan no tiene ningún sentido. No digo nada» SERGIO EGUÍA Sábado, 18 mayo 2019, 00:53

El Real Madrid desaprovechó una ventaja de 14 puntos en el tercer cuarto y perdió la semifinal. «No hemos hecho lo necesario para ganar», reconoció Pablo Laso en una rueda de prensa que, como en la final de la Copa, volvió a pivotar sobre las decisiones arbitrales. «Por supuesto que tengo una opinión sobre la actuación arbitral, pero sería absurdo decir nada sin ver otra vez el partido. Por ahora me la guardo. Lo que sí sé es lo que tiene que ver con la técnica que me pitan, porque soy el protagonista, y no la entiendo».

Al entrenador del Madrid se le señala esa técnica cuando el CSKA estana cerca de completar la remontada que luego les dio el encuentro. «No hago nada», insiste el vitoriano. «Me doy la vuelta y le digo a mis ayudantes. ¿Por qué ha sacado Eddy de fondo? Bueno, me doy la vuelta, tiro la toalla al banquillo y digo por qué ha sacado ese», puntualizó.

Respecto a la mala actuación de Llull, el preparador disculpó al escolta. «Han sido dos años complicados. Las lesiones no le dejan coger el ritmo. Está jodido, como lo estamos todos. Él es el primero que habría preferido jugar bien hoy. No hay que darle más vueltas. Tenemos que pensar en el mes de competición que nos queda en ACB».

Chacho Rodríguez

Sergio Chacho Rodríguez se mostró satisfecho después de un partido (23 puntos) donde, precisó, le «entraron los tiros» y trató de aprovechar «que los pívots estaban bastante abajo» en las defensas del Real Madrid. El base canario destacó la fortaleza mental de su equipo en los peores momentos (51-65), mediado el tercer cuarto. «Ha sido un momento muy complicado, pero sabemos que todo está en la cabeza. Esta temporada nos ha pasado en bastantes partidos estar diez o doce puntos abajo y sacarlos», recordó.

Sergio Rodríguez espera ahora una final ante un Anadolu Efes «con mucha confianza» en su juego. «Se podía esperar que tuvieran un bajón durante el año, pero no ha sido así. Larkin y Micic» -recordó- «son grandísimos jugadores».