El mirandés Unax García se clasifica para jugar el Torneo Estatal de tenis de mesa El benjamín jugará en Tarragona el próximo mes de febrero

Ángel Garraza Lunes, 8 de diciembre 2025, 14:22

El tenis de mesa mirandés continúa su crecimiento. Tiene futuro, como lo demuestra el éxito que acaba de conseguir uno de los componentes del club local. El joven jugador Unax García jugará el Torneo Estatal que se disputará en Tarragona el mes de febrero del próximo año en la categoría benjamín masculino.

Todo ello, después de lograr este fin de semana un impresionante tercer puesto en el Campeonato Pre-Estatal que se ha disputado en Burgos, donde se han dado cita los 18 mejores jugadores de tenis de mesa de su categoría de Castilla y León.

El joven jugador mirandés ha jugado un torneo espectacular, ganando sus cuatro partidos de la fase de grupos para pasar como primero de su lote a las eliminatorias de cuartos de final, donde logró imponerse por 3-2 ante un palista de Valladolid, contra el que hace unos días había perdido en la misma ronda en la Liga Regional de Edad.

Sufrió en semifinales su única derrota y se tuvo que jugar la plaza para el Estatal en el tercer y cuarto puesto, donde salió victorioso. De esta forma, en febrero de 2026 viajará a Tarragona para medirse a los mejores jugadores de España de su edad. Todo un hito en la corta historia del Tenis de Mesa Mirandés.

En el mismo Torneo Pre-Estatal de Burgos, el mirandés Matteo Arce no tuvo tanta suerte en la categoría infantil, y en un grupo muy complicado consiguió una meritoria victoria, lo que no fue suficiente para conseguir el pase a las eliminatorias que daban los billetes a Tarragona.

Por otro lado, en el Torneo Pre-Estatal de las categorías de mayor edad, que se disputaron en la localidad leonesa de Valencia de Don Juan, compitieron tres jugadores del club en 3 categorías distintas.

En Veteranos V-40, Luis García Tricio quedó encuadrado en un grupo único complicadísimo, en el que no consiguió triunfos pero en el que dejó muy buenas sensaciones. Es la primera temporada de Luis como jugador en la entidad de Miranda y ha conseguido acumular la experiencia necesaria para lograr muchos mejores resultados la temporada que viene.

Y finalmente, en la categoría Veteranos V-50, el local Roberto Vallejo quedó emparejado donde se encontraba el, a la postre, campeón de la categoría, el vallisoletano Gregorio Pérez. El Jugador del TM Mirandés consiguió la victoria en su último partido ante el pucelano Guillermo Sierra, en un torneo en el que fue de menos a más.