Tokio 2020 Teresa Portela, bronce mundial y la primera española que disputará seis Juegos Olímpicos Portela se ha colgado 15 medallas en campeonatos mundiales desde 2001. / TAMAS KOVACS (EPA) A sus 37 años, la piragüista pontevedresa se prepara para Tokio 2020 y no contempla su retirada. «Me siento bien y seguiré remando mientras logre resultados», afirma JUDITH ROMERO Jueves, 29 agosto 2019, 23:15

Intentó adivinar en qué posición había atravesado la meta en la húngara Szeged por el rabillo del ojo, pero ya sabía que había hecho historia. Además de obtener un nuevo bronce mundial que añadir a un gran palmarés con quince medallas en mundiales y 19 en europeos en la prueba K1 200 metros, la piragüista gallega Teresa Portela se convertirá en la primera mujer en participar en seis Juegos Olímpicos con su participación en Tokio 2020. A sus 37 años lleva veinte compitiendo al más alto nivel y se muestra satisfecha ante su última hazaña. «Ha sido una final muy ajustada en la que no podía permitirme ni el más mínimo error, mi objetivo era estar entre las cinco primeras para lograr plaza y con la medalla ya estoy más que contenta», celebra.

Portela se enfrentará ahora a su sexto año preolímpico, un periodo de extrema exigencia física que le preparará para la prueba en Japón. La niña que comenzó a pasar el verano sobre una piragua con 9 años en Cangas de Morrazo nunca imaginó que llegaría a Sidney 2000, y la cita ha seguido repitiéndose en Atenas 2004, Pekín 2008, Londres 2012 -donde quedó cuarta por dos centésimas- y Río 2016. Este metal es lo único que le falta. «Sidney llegó sin proponérmelo, pero soy ambiciosa y siempre me planteo objetivos», reconoce esta mujer que cada olimpiada resiste la gran presión que los Juegos suponen para algunos deportistas de élite.

«Este es el evento deportivo al que todo deportista aspira, Sidney fue una experiencia única porque, como no esperaba llegar, me centré en disfrutar. Lucho por las medallas, pero nos jugamos el trabajo de cuatro años en apenas 39 segundos», reconoce esta graduada en Magisterio y Fisioterapia. Pese a compartir un centro de fisioterapia con su marido en O Grove, su trabajo es el piragüismo. Mantenerse en la cumbre implica una gran disciplina con 5 horas de entrenamiento diarias durante seis días a la semana en las rías y en el centro de Tecnificación, y Portela se ve con posibilidades en Tokio 2020.

Sin perder velocidad

«Mientras mi cuerpo y mi cabeza aguanten seguiré adelante, lo más importante es no perder las ganas por el camino», aconseja la bronce mundial, quien además compagina sus entrenamientos con la maternidad. El equipo de piragüismo español se encuentra fuerte y esperanzado, y Portela no percibe las dificultades de la edad. «Es cierto que hay quien dice que se pierde velocidad, pero yo me fijo en mí y me encuentro bien. Me gusta cumplir objetivos a corto plazo y continuaré mientras haya resultados y algo por lo que luchar. Todavía no puedo pensar en las Olimpiadas de 2024», asegura Portela. Hasta la fecha, únicamente tres hombres han participado en seis Juegos Olímpicos en España, entre ellos el exjugador de waterpolo Manel Estiarte, el jinete Luis Álvarez de Cervera y el atleta Chuso García Bragado, quien mantiene el récord con siete retos olímpicos.