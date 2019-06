Stand Up Paddle Susak Molinero y Alazne Aurrekoetxea, presente y futuro del Stand Up Paddle 00:50 Alazne Aurrekoetxea, a la izquierda, y Susak Molinero, a la derecha, en la Ría de Bilbao. / BORJA AGUDO La deportista catalana y la vizcaína participarán hoy en el Iberdrola Bilbao World SUP Challenge que tendrá lugar en la Ría y que forma parte del circuito europeo BEATRIZ GARNÁNDEZ Viernes, 7 junio 2019, 23:01

Hoy vuelve a Bilbao el Iberdrola Bilbao World Sup Challenge, la competición internacional del Stand Up Paddle. Susak Molinero, catalana afincada en Italia, y Alazne Arrekoetxea, vizcaína y uno de las perlas de la selección española, participarán en la prueba que tendrá lugar en la Ría y que está catalogada como una de las pruebas más importantes del circuito «The EuroTour 2019». Ambas deportistas están muy concienciadas con el medio ambiente. Molinero tiene una iniciativa que se llama Movimiento 83 y que busca concienciar a la gente sobre la importancia de cuidar el medio ambiente. «La sostenibilidad está al alcance de todos, simplemente con el gesto de encontrarte una botella de plástico y tirarla a reciclar», explica Aurrekoetxea.

- ¿Cómo empieza su afición por el Stand Up Paddle?

- Susak Molinero: Hace ocho años me fui a Italia a vivir por trabajo y empecé y un equipo me ofreció para ser profesional en race y me lancé a ello. Soy nadadora, pensé que mi vida deportiva había acabado, pero he empezado una nueva vida (Risas). Ahora tengo 30 años y llevo seis compitiendo más en serio. Estoy haciendo el circuito internacional, he hecho dos Mundiales, estoy en la Selección Española y el Eurotour. Viene gente de todo el mundo: Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda... Cada vez hay más chicas y hacemos una lucha a favor de la igualdad de las mujeres porque el esfuerzo es el mismo.

- Alazne Aurrekoetxea: Yo empecé con el surf a los 12 años porque al vivir en Sopelana cerca de la costa me animé y gracias a Bewaters, que es una escuela que empezó aquí con el paddle en la ría de Bilbao, que me animó un poco a probar el deporte hace cuatro años. La verdad es que me flipó. Y además que la Ría es mágica, ves desde otra perspectiva los puntos más icónicos de Bilbao. Hay dos modalidades, el Race, que es remar en travesía y hacer kilómetros y luego está olas, que es como el surf pero como un remo y ahora estoy más enfocada en olas y estoy compitiendo ahí a nivel internacional. El Race hago un poco para entrenar cuando no hay olas porque físicamente es la caña.

- ¿Con qué apoyos cuentan?

- S. M.: Estoy con RRD, que es una marca italiana, llevo ya tres años con ellos y me ayudan mucho. Al principio salió de mi bolsillo todo, pero ahora con mucho esfuerzo consigo vivir de ello y estoy muy contenta. Esta marca ha apostado mucho por mí y me ayudan mucho. Antes combinándolo con el trabajo iba siempre rápido, estaba agotada y me lesioné. Llevo tres años en los que estoy dedicada a esto completamente y luego con los premios de los circuitos privados ya haces un poco de bolsillo. Yo no me esperaba en mi vida esto pero poder vivir del deporte es increíble y estás siempre en contacto con la naturaleza que es una de las cosas que me llena más.

- A. A. : Aquí es bastante nuevo, en otros países sí que está más visto. Yo compagino el stand up paddle con los estudios de magisterio y el surf. Este año que ya acabo la uni me centraré en el circuito mundial porque el año pasado con los estudios no pude hacerlo entero. Es bastante difícil vivir de esto porque el tema de los sponsors está un poco complicado y a la hora de apoyar te ponen un poco más de pegas. Yo este año tengo más ayudas gracias a varias subvenciones del País Vasco a deportistas, pero sino es muy difícil poder hacer todo el circuito con lo que te ayudan los sponsors. Mis padres me han tenido que ayudar para competir porque solo con los patrocinadores no se puede.

- ¿Cómo ven el nivel del paddle surf en chicas?

- S. M. :Está creciendo muchísimo. El nivel es alto y ahora hay muchas chicas jóvenes, la cantera española es increíble. Ojalá hubiera empezado yo antes.

- A. A.: Es uno de los deportes que más ha crecido a nivel mundial de rapidez. Es muy versátil, puedes practicarlos en olas, en ríos...

- ¿Qué le dirían a las niñas que quieren practicar este deporte?

- S. M.: Que luchen por ello y que se animen porque es increíble. Con el stand up paddle lo ves todo desde otra perspectiva, porque estás encima de una tabla y tienes el control. Es un deporte muy completo.

- A. A: Hoy en día el deporte es super importante y el tener una afición te ayuda a aprovechar más el tiempo y estás contactando con la naturaleza y estos deportes te ayudan a respetar.

Una prueba especial

- Mañana compiten en Bilbao, en la Ría, ¿qué esperan?

- S. M.: Yo soy de mar, el río no es mi fuerte pero voy a ir a por todas. Es mucho más física la carrera de Bilbao, porque siendo en ría hay que remar. Tengo muchas ganas, esta temporada está yendo bien y aunque el río no lo controlo mucho tengo buenas expectativas y estoy un poco nerviosa (risas). Pero tengo mucha ilusión.

- A. A: Esta competición es muy especial porque la primera vez que competí en stand up paddle fue en esta competición y el estar en casa y junto a la gente que me inició en este deporte es maravilloso. Este año voy a ir a divertirme porque hace un mes me lesioné de un golpe en la nariz y me han dejado entrar al agua hace tres días. Este año hago la corta de 6 kilómetros y voy más a ayudar a las chicas más jóvenes.

- Esta semana está en marcha la campaña contra el plástico, ¿qué importancia tiene tener los mares y ríos limpios?

- S. M.: Muchísima. Soy impulsora de Movimiento 83 que es un grupo de todas las personas que creemos que hay que hacer un cambio ahora o nunca. Intentamos concienciar a las personas e intentar siempre que hay suciedad recogerlo. Desgraciadamente siempre encuentras algo, un trozo de plástico, una botella, una lata... Tenemos que cuidar nuestro planeta porque tenemos solo uno.

- A. A: Si todos hiciéramos un poquito... La sostenibilidad está al alcance de todos, simplemente con el gesto de encontrarte una botella de plástico y tirarla a reciclar ya haces. Aquí en Bizkaia que tenemos una costa preciosa vamos a vivir en un mar de plástico y la gente no se conciencia de eso.

- ¿Qué objetivos tienen en mente a corto plazo?

- S. M: Nos vamos a Croacia y alguna semana en casa que tenemos una escuela de stand up paddle en La Toscana. Y luego continuar con el Tour. Hay una prueba en Alemania que iremos y luego campeonatos de España en septiembre, el Mundial... La de Bilbao es una de las que más puntúa porque viene gente de todo el mundo.

- A. A.: Quiero hacer todo el circuito de Stand Up Paddle surf que son cuatro pruebas, así que me estaré moviendo por todo el mundo y luego europeos y el Mundial que espero estar seleccionada. El año pasado fui a China con Susak e hicimos un cuarto puesto del mundo.

- ¿Cómo es la rutina de entrenamientos?

- S. M.: En época de competición es muy light. El día de después y antes de la carrera mucho estiramiento, algo de remada o descansar y mantener el kilometraje de la carrera una o dos veces a la semana. El trabajo duro es en invierno, correr, sufrir, llorar... Dos horas a la mañana, dos a la tardes, más las horas de estirar bien...

- A. A.: Es un poco estresante, pero cuando te gusta algo estás dispuesta a hacer todo. Entreno físico dos días a la semana y como entro a las 8:30 a clase tengo que ir a las 7:00 de la mañana para entrenar, luego voy a la universidad, salgo sobre la 13:00 y a surfear y cuando llego a casa no tengo nada de ganas de tocar los libros, pero tengo que hacerlo (risas).