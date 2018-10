Oihane Albizuri tras participar en el Mundial de motrocross: «Increíble, aún no me lo creo» Oihane durante su participación en el Mundial. / MX1ONBOARD.COM La vizcaína, a pesar de que no se jugaba nada en la prueba, reconoce que ha vuelto «muy contenta» y dispuesta a entrenar más BEATRIZ GARNÁNDEZ Martes, 2 octubre 2018, 00:22

Oihane Albizuri participó el pasado fin de semana en la última prueba del Mundial de motocross que se disputó en Imola (Italia). A pesar de que la piloto vizcaína no se jugaba nada, quería dar lo mejor de sí en un escenario a nivel mundial. «Ha sido increíble, todavía no me lo creo. Se aprenden un montón de cosas. Al final corres con gente que sabe muchísimo más que tú y aprendes un montón de cosas. Es un mundo totalmente diferente», cuenta Albizuri.

Albizuri participó en dos mangas del Mundial y para ella fueron «dos carreras muy diferentes». «El sábado fue más difícil, me costaba centrarme, coger ritmo. Me estaba poniendo demasiada presión, iba tensa, no le dejaba correr a la moto y cometí errores», confiesa. Sin embargo, la piloto de Lemoniz tuvo más suerte en la segunda carrera. «El domingo salieron las cosas muchísimo mejor. Estuve peleando, tirando, con ritmo», señala.

Gracias a su participación en el Mundial, Albizuri ha tenido la oportunidad de correr junto a pilotos a las que sigue desde pequeña. «Verles allí y correr conmigo... Ha sido increíble», explica. Además, cerca de 12.000 espectadores se acercaron hasta el circuito de Imola a disfrutar de la prueba.

«Ahora me planteo entrenar más duro. Porque en un Mundial hay mucho más nivel y el circuito no se rompe igual, pasan de ser baches a ser olas. Hay que ir muchísimo más preparada físicamente», resalta Albizuri, que el año que viene tiene intención de volver a participar en otra prueba del Mundial. «Estoy super contenta con todo», finaliza.