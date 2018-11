El Bilbo continúa en lo más alto tras superar al colista

El Bilbo Fútbol Sala femenino sumó su sexta victoria consecutiva el vencer en la pista del colista Mutilvera por 0-5. Las bilbaínas siguen en lo más alto de la tabla en la Segunda División, con el Valdetires, tras una fase inicial de campeonato muy productiva. Las de José Andrés Muñoz, con goles de Garbi e Ixo, por partida doble, más uno de Jess se deshicieron sin problemas de un rival que apenas les creó peligro.

«Ha sido un partido en el que no hemos tenido problemas y en el que no ha habido necesidad de pisar el acelerador. Nos hemos relajado bastante y nos ha faltado intensidad. Llegamos al descanso con 0-3 y en la segunda parte nos dejamos llevar demasiado, sin mostrar el nivel de juego de las últimas jornadas. No hemos estado al cien por cien. El partido se nos ha puesto de cara al principio y era difícil que la cosa cambiara porque teníamos el control. También fallamos muchas ocasiones para haber obtenido un marcador más abultado», resumió José Andrés Muñoz, entrenador de un Bilbo que tiene ya cinco puntos de ventaja respecto al tercer clasificado.