La insostenible situación de las jugadoras del Córdoba: sin dinero para poder comer y pagar la luz La plantilla celebrando una de sus victorias de esta temporada. / TWITTER@CordobaFemenino Una consejera del club se ha encargado de denunciar los impagos de la entidad con su sección femenina. Algunas de sus integrantes llevan meses sin poder abonar el alquiler LAURA GONZÁLEZ Viernes, 18 octubre 2019, 02:13

Una situación angustiosa. Esa es la realidad que están viviendo las jugadoras del Córdoba esta temporada. Y no lo ha hecho público ningún miembro de la plantilla, sino la consejera del club Magdalena Entrenas, que ha emitido un comunicado denunciando el impago sucesivo de las nóminas de un conjunto que se fundó el verano de 2018 y que milita en el grupo sur de la categoría Reto Iberdrola, la actual segunda división del fútbol femenino nacional.

En el escrito señala que además de los salarios las futbolistas tampoco han recibido las cantidades atrasada que la entidad les debía desde antes de arrancar la actual temporada. «Algunas no han cobrado ni un solo mes desde que han llegado, ni lo que se había acordado por el ascenso del año pasado. Nada de nada«. Una situación que ha tildado de »insostenible«, destacando que quienes más lo están sufriendo son las jugadoras de fuera, entre ellas las japonesas Minori Chiba y Michi Goto, la ecuatoriana Kerlly Lizeth Real Carranza y la francesa Felicité Hamidouche. »No tienen dinero ni para volver a sus casas ni para estar aquí«. Y es que hacer frente a los pagos del alquiler se les está haciendo demasiado complicado desde hace ya unas semanas, como cubrir el resto de necesidades básicas. »La deuda del club para con ellas les hace no disponer de los mínimos recursos para comer o pagar la luz«.

✒️ La Consejera Magdalena Entrenas remite un escrito al Consejo de Administración del #CórdobaCF denunciando la "insostenible" situación del equipo de #futfem ⬇️ pic.twitter.com/PguP8Ps0Er — Canal Blanquiverde (@canblanquiverde) October 11, 2019

Un panorama que la consejera del club cordobés, a quien el presidente destituyó como máxima responsable del conjunto femenino en agosto tras criticar abiertamente su gestión, reconoce que es «absolutamente indigno» para cualquier persona, pero más para unas jugadoras que han decidido seguir a lo suyo, cumpliendo su parte del contrato, pese a que no estén recibiendo de momento nada a cambio. «De manera callada salen cada fin de semana a luchar por unos colores», señala, afirmando que desde la entidad solo hacen que tirar todo ese trabajo «por tierra», debido al enorme agujero económico que arrastran, que asciende a casi 10 millones de euros.

Cuartas en la liga

El pasado fin de semana cayeron 3-0 en casa del Granada, el primer encuentro esta temporada que pierden, después de arrancar el curso con un empate al que le siguieron tres victorias consecutivas. Unos resultados que han hecho que, pese a todos los problemas que están padeciendo, el Córdoba se encuentre actualmente ocupando la cuarta posición de la tabla, a tan solo dos puntos del líder, el Fundación Albacete.

Magdalena Entrenas envió este escrito al consejo de administración del club andaluz, asegurando que todos sus miembros son tanto «cómplices como responsables» de una situación «que no puede continuar así por más tiempo», cargando a la vez contra el presidente de la entidad, Jesús León, por las sistemáticas promesas incumplidas con los miembros del club y en concreto con la plantilla de la sección femenina.

Entrenan de noche, con poca luz, sin agua caliente y con equipaciones no oficiales del curso pasado

«Todo va a peor porque cada día que pasa la angustia por los impagos se acrecienta«, denunció poco después la consejera en una entrevista en Radio Marca, donde aseguró que el equipo tiene que entrenar de noche, de 21.30 a 22.30 horas, y sin agua caliente. Esto mismo también lo resaltan en el portal www.cordopolis.es, donde afirman además que este miércoles, como viene siendo habitual, se ejercitaron »con poca luz, con equipaciones no oficiales del año pasado, sin fisio para atender a las lesionadas y con la incertidumbre en muchos casos de no saber qué iban a cenar o si iban a encontrarse con la puerta del piso cerrada por impago del alquiler«.

Huchas de los aficionados

Desde el club, además de recordarles que en su contrato existe una cláusula de confidencialidad que no les permite hablar precisamente de estos temas, les han ofrecido 200 euros de ayuda a las jugadoras que tienen más necesidades, pero el grupo ha decidido reclamar la totalidad de los impagos a todas sus integrantes. Los que sí han movido fichas son los aficionados. La plataforma 'Córdoba Somos Nosotros', que engloba a más de una treintena de peñas y colectivos, ha lanzado una iniciativa para recoger fondos mediante la instalación de varias huchas, en las que todos los aficionados que así lo deseen podrán colaborar.

También han hecho un llamamiento para apoyar a las chicas este domingo en su partido en casa ante el Villarreal. «Creemos que están siendo maltratadas por la entidad, algo que no se merecen», afirman, exigiendo al presidente y máximo accionista «cumplir con sus jugadoras». «Por ellas el club ha recibido una ayuda de 100.000 euros, además de otras por patrocinio, cuyo montante total no sabemos dónde está», denuncian.