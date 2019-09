Las futbolistas jamaicanas, sin cobrar tras su participación histórica en el Mundial La selección, en un entrenamiento en Saint Georges College en Kingston, Jamaica. / ANGELA WEISS (AFP) La selección, que acudió a la cita este año por primera vez, irá a la huelga bajo el lema 'No pay, no play' (Sin paga no jugamos) JUDITH ROMERO Sábado, 7 septiembre 2019, 22:07

Lograron clasificarse para el primer Mundial femenino de la historia de su selección y todavía no han cobrado por sus esfuerzos. La selección femenina de fútbol de Jamaica, también conocida como las 'Reggae Girlz', irá a la huelga bajo el lema 'No pay, no play' (Sin paga no jugamos), mensaje que han comenzado a compartir en sus redes sociales para denunciar la situación en la que se encuentran.

«Tuvimos que hacer muchos sacrificios para representar los colores de Jamaica», ha explicado la delantera Khadija Shaw, la estrella del equipo, en su cuenta de Instagram. «No sólo es una cuestión de dinero, sino de cambiar la forma en la que se ve el fútbol femenino, en especial en Jamaica», ha añadido la jugadora de 22 años, miembro de las Girondins de Burdeos.

El anuncio de que las jamaicanas no participarán en ninguna competición hasta ser pagadas por su trabajo en el Mundial ha sido compartido por las estrellas americanas y campeonas del mundo Alex Morgan y Megan Rapinoe. No obstante, el presidente de la Federación jamaicana de fútbol se ha defendido de las acusaciones de las jugadoras a través de un comunicado.

Desaparecidas en 2008

«Les hemos pagado la mitad de lo que les debemos, pero lo cierto es que todavía no hemos recibido el dinero de la FIFA y no podemos aportarles la suma completa», ha afirmado Michael Ricketts, presidente de la Federación jamaicana de fútbol. No obstante, estas declaraciones no han contentado a las jugadoras, que debían haber cobrado entre enero y agosto. «Estoy harta de promesas incumplidas, no participaré en eventos del equipo nacional hasta que la Federación no cumpla su parte del contrato», ha protestado la defensa Dominique Bond-Flasza.

La selección jamaicana nunca había obtenido pagos de la Federación hasta el pasado mes de mayo, a pocas semanas del comienzo del Mundial. Hue Menzies, su entrenador, señala que ya tuvieron que «mantener un pulso» con la organización para lograr ese derecho. El equipo, que comenzó su andadura internacional en 1990, fue disuelto en 2008 después de que no consiguiera clasificarse para el torneo olímpico de fútbol femenino de Pekín. El programa volvió a ponerse en marcha en 2014, cuando quedaron segundas en la Copa del Caribe. En el último Mundial quedaron eliminadas en la fase de grupos tras perder contra Brasil, Italia y Australia.