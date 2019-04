Lucía García, la pichichi del Athletic, abandona lesionada la Selección La ariete nacida en Cruces es una de las fijas en el esquema de Joseba Agirre. / El Correo La máxima goleadora del conjunto rojiblanco arrastra problemas musculares en el muslo después del choque en San Mamés ante el Levante LAURA GONZÁLEZ Bilbao Martes, 2 abril 2019, 10:26

Apenas unas horas después de volver a sonreír el domingo en San Mamés, con la victoria ante el Levante y con esas gradas repletas de aficionados rojiblancos, Lucía García abandonó este lunes la concentración de la Selección Española en Las Rozas (Madrid) debido a una lesión en la musculatura isquiosural, producida precisamente en el choque liguero en La Catedral. Una vez revisada por los servicios médicos del combinado nacional, la máxima artillera del conjunto de Joseba Agirre regresó a Bilbao, donde se someterá a las pertinentes pruebas complementarias que determinarán el alcance de su dolencia. En función de eso y de su evolución, se determinará si podrá estar presente en los próximos duelos.

Este fin de semana, por los compromisos de selecciones, no hay Liga. La competición doméstica se reanudará el próximo fin de semana ante el Albacete, en territorio manchego y con el día y la hora aún pendientes de confirmación. Tras este choque, al conjunto rojiblanco tan solo le quedarán otros tres más para dar por finalizada la temporada, el primer fin de semana de mayo ante el Madrid, como visitante. El objetivo de alcanzar la tercera plaza aún es posible, pero también complicado, ya que, con 12 puntos en juego, el Levante, la última víctima del Athletic, está ahora mismo 8 por arriba en la tabla.

Amistoso ante Brasil

Una recta final que la delantera nacida en Cruces, clave en el esquema de Aguirre con 13 goles en su cuenta particular, espera no perderse. Donde no estará seguro será en el amistoso que medirá a las selección femenina de España con Brasil este viernes en la localidad extremeña de Don Benito. Este lunes, además de Lucía también se ausentaron del entrenamiento Jenni Hermoso, Mariona Caldentey y Aitana Bonmatí, por lo que el técnico Jorge Vilda podría tener que echar mano de un puñado de jugadoras nuevas. Quien sí participará en este partido será la central exrojiblanca Irene Paredes, que está muy cerca con el PSG de alzar el título de liga francés.