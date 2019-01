The Washington se hace eco de la gran noche en San Mamés Aitor Elizegi, en el palco de San Mamés al que también ha acudido el lehendakari Iñigo Urkullu. / EFE El presidente del club rojiblanco felicita a la «familia Athletic» y anuncia que el equipo femenino volverá a jugar en San Mamés en Liga esta temporada JAVIER MUÑOZ Jueves, 31 enero 2019, 01:48

The Washington Post se ha hecho eco del récord de asistencia de público este miércoles en San Mamés. El prestigioso diario norteamericano, incluye en su edición digital, una información en la que relata que una multitud casi llena San Mamés y recuerda que los 48.121 espectadores suponen un récord de asistencia a un partido femenino en España y supera a la mejora entrada del equipo rojiblanco femenino esta temporada.

Por su parte, el presidente del Athletic, Aitor Elizegi, ha querido resaltar el mensaje de fortaleza que está lanzando el club. 'Athletic zarete be bai'. Ellas son también el Athletic. Ellas pueden recordar esto».

Elizegi destacó la respuesta de la sociedad y el deporte base femenino vizcaínos. «Zorionak a la familia Athletic. Al fútbol convenido vizcaíno. Al fútbol base femenino. Ha sido un partido de todos. Merecimos un poco más sobre el césped. Se ha vuelto a demostrar que la gente está unida para compartir camiseta y bufandas al viento».

El presidente explicó que la directiva también está trabajando para llevar un grupo de animación a los partidos de Lezama. «Es seguro que estaremos compitiendo en Liga en este estadio esta temporada. Seguiremos intentando fortalecer ese mensaje. Ahora queda recuperar piernas, sensaciones y cariño».

Elizegi prometió dar a conocer «los números» exactos del partido. «Queremos hacer acta de este partido para aprender, para saber si es verdad que somos capaces de seguir movilizándonos para partidos importantes. No me metería en números de récord. Me metería en que sea verda que somos capaces de enfrentarnos a partidos importantes en San Mamés. Aprendería de todo esto».