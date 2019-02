Ainhoa Tirapu «Un derbi siempre será especial por el pique y la cercanía entre las jugadoras» Ainhoa Tirapu, con la bolsa de los balones en Lezama. / BORJA AGUDO Capitana del Athletic Con nueve derbis como visitante a sus espaldas, es la voz de la experiencia en el vestuario rojiblanco OSKAR ORTIZ DE GUINEA Jueves, 7 febrero 2019, 02:06

Ainhoa Tirapu (Pamplona, 1984) se forjó en la SD Lagunak de Barañain, y en 2005 inició una trayectoria en el Athletic que le abrió la puerta de la selección.

- 48.121 espectadores hace una semana en San Mamés en la Copa.

- Yo esperaba unos 30.000, porque era miércoles, a las siete de la tarde y con mal tiempo. Fue increíble y difícil de mejorar. Se vio que cuando damos la oportunidad a la afición, responde. Ahora debemos hacer que esa gente acuda también a Lezama.

- El domingo ante el Rayo se vio que su casa sigue siendo Lezama.

- Ahí ves que aún queda camino por hacer. Lo bueno del miércoles es que se acercó mucha gente joven que puede ser el futuro ya sea como cantera o afición. Pero la realidad es que cada domingo jugamos en Lezama.

- Y ahora toca Anoeta.

- Lo bonito es que se abran campos de Primera División y se llenen. El número es lo de menos. Abrir Anoeta, San Mamés o el Wanda, da la posibilidad a la afición de mostrar su apoyo. Ir a ciudades deportivas, que suelen estar en las afueras y con peores conexiones, implica más esfuerzo. En Anoeta seguro que las aficiones vuelven a dar la talla.

- ¿Cómo ve el derbi?

- La clasificación no es indicativo de lo que puede pasar, porque son partidos disputados y de mucha intensidad. Ha habido años que nos ha costado muchísimo ganar, aunque el año pasado lo hicimos con cierta holgura, quizá porque la Real acusó la presión de debutar en Anoeta.

- Vienen de encajar tres derrotas seguidas a domicilio con los gallos.

- Nos pasó algo similar en la primera vuelta, lo que nos da tranquilidad para pensar que este derbi puede ser un punto de inflexión fuera de casa.

- ¿Vio el Real-Athletic masculino?

- Sí, lo hice en casa porque a veces me vuelvo un poco 'hooligan' y preferí verlo en casa (ríe). Fue un partido con imprecisiones, algo raro, quizá por influencia del viento. El Athletic no estuvo bien en la primera parte y en la segunda, con el viento a favor, dominó pero no pudo.

- Como no nos va a leer nadie, mójese: ¿el derbi es un partido más como se dijo desde Bilbao?

- (Ríe). No voy a valorar lo que dice cada uno, pero para mí un derbi nunca es un partido más. Entre otras cosas, porque las jugadoras nos conocemos desde hace muchos años, hemos jugado juntas en la selección y algunas lo han hecho en los dos equipos. Tenemos un pique de competitividad y todas queremos ganar. Siempre será especial por esa cercanía que tenemos entre nosotras.

- ¿A qué realista ficharía?

- Eso lo tienen que decidir los de arriba (ríe). Yo no puedo decidir.

- ¿Quién le preocupa el domingo?

- La que más cerca de mi posición juega, Nahikari, que se mueve bien y en todos los partidos crea peligro.

- Nahikari rechazó una oferta del PSG en verano. ¿Se ha visto alguna vez en una tesitura similar?

- Hace años que nadie se ha interesado (ríe). Ahora se dan fichajes negociando cláusulas, algo impensable hace no mucho. Pero llevo muchos años en el Athletic, donde tenemos unas condiciones muy buenas que hay que saber valorar.

- ¿Con 34 años se ve el fútbol diferente que con 20 o 24?

- Tan diferente que llevo año y medio dedicándome solo al fútbol. Antes jugaba porque me gustaba y no como una profesión. Mucha gente lo ha ido dejando por el camino y a mí me ha costado mucho sacrificio poder compaginarlo con el trabajo.

- ¿Piensa en el día después?

- Tengo mis estudios (Química), mi máster, y tengo una excedencia en Decathlon, que es la empresa que más facilidades me daba para ir a entrenamientos o disputar Mundiales y Europeos. Ahora quiero disfrutar de poder vivir solo del fútbol, sin el estrés que me ha acompañado siempre para compaginarlo con lo demás. No podré vivir de rentas. También he sacado el título de entrenadora...

- ¿Piensa que llegó al fútbol demasiado pronto o recuerda el pasado para saber apreciar el presente?

- Hace poco el aita me comentó que la evolución del fútbol me ha llegado tarde, pero al menos ha llegado. Aún hay muchas cosas por las que pelear para futuras generaciones, como lograr un convenio colectivo.

La llegada de extranjeras

- Se ha llegado al punto de que en la Liga hay más de 90 extranjeras.

- Al ser una competición amateur, no puedes poner restricciones de extracomunitarias como en la masculina, porque sería discriminatorio. Algún día llegará, porque también perjudica a la selección y no es normal que un equipo pueda alinear a once extranjeras. Y no hablo de inmigración, pero en algunos casos sale más barato traer extranjeras poniéndoles un piso que cuidar a la de casa con unas condiciones dignas.

- ¿El sexto título está más caro para el Athletic ante Atlético o Barça?

- Cuando ganamos la Liga hace tres años, ya se veía lo que venía, así que cuando nos pusimos líderes nos agarramos a esa opción sabiendo que podía ser la última. En la Copa tendríamos más opción que en la Liga.

- Eliminadas de la Copa y lejos del tercero en la Liga, ¿el final de temporada se puede hacer largo?

- Nos queda el orgullo de quedar lo más arriba posible. Y tenemos mucho orgullo (ríe). Si no fuéramos competitivas, la mitad se habría tirado del barco hace tiempo.

- Este curso se ha perdido algún partido, como el último.

- Bueeeno... Alguno sí (ríe).

- Es algo nuevo para Ainhoa...

- Alguna vez he estado lesionada o el técnico le ha dado la opción a otra. Este año se han dado las dos circunstancias, y Andere ha jugado varios, y me alegro por ella, porque es mi amiga y también se lo merece.

- ¿Jugará en Anoeta?

- Me gustaría, porque habrá un ambiente especial y es un gran campo.