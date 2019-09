«Por cuestiones económicas no podemos dar el salto que nos gustaría» Jugadoras del Bilbo recibiendo las primers indicaciones de la pretemporada. / PEDRO URRESTI Con solo un fichaje y la grave lesión de una de sus jugadoras clave, el técnico del Bilbo José Andrés Muñoz augura una temporada complicada en el regreso a la élite nacional LAURA GONZÁLEZ Miércoles, 4 septiembre 2019, 23:09

El Bilbo Fútbol Sala sigue inmerso en la fase de preparación de la próxima temporada, la que arrancará el domingo 15 de septiembre con su regreso a la máxima competición nacional, en la cancha del Alcorcón, uno de los 'cocos' de la liga. Para llegar en las mejores condiciones posibles ya ha disputado tres amistosos, en los que ha sumado una derrota ante el Burela y dos victorias frente al Rodiles y Muslera.

Esta semana jugará otros dos partidos de preparación, pero curiosamente lo hará ante rivales masculinos. El viernes, en el polideportivo de Derio, se verá las caras ante el Pozgarri, de Preferente; y ya el domingo en casa, en San Ignazio, se medirá al Castro Juvenil de División de Honor. Esto es algo que el Bilbo ya ha realizado en tres ocasiones, y como explica su entrenador, José Andrés Muñoz, se debe principalmente a la dificultad para encontrar equipos femeninos de cierto nivel en el entorno que les permitan poder calibrar sus prestaciones con un grado superior de exigencia.

«Lo hacemos para poder dar un plus más. Sabemos que nos espera una competición en la que el nivel físico, técnico e individual va a estar muy por encima de lo que estamos acostumbradas, y eso no hay equipo femenino en Bizkaia que te lo reproduzca». Por ello han optado por medirse a conjuntos que les ayuden «a mejorar en todos los aspectos». Y prefieren hacerlo sin viajar demasiado, aunque el torneo en el que jugaron contra Rodiles y Burela se disputó en la localidad asturiana de Villaviciosa. «Yo no soy partidario de jugar muchos partidos en pretemporada, pero siempre es importante disputar algunos. Hemos tenido varios ofrecimientos de fuera pero tal y cómo está la economía del club no nos podemos permitir gastar dinero antes de empezar la temporada en hacer varios desplazamientos», afirmó a este periódico el preparador del conjunto de la villa.

Y precisamente por esas estrecheces la entidad bilbaína tan solo ha podido incorporar a sus filas a una nueva jugadora este verano, la exportera del Athletic Jone Guarrotxena. «No nos da para más. Y no hay visos de que vaya a cambiar. Por estas cuestiones económicas no podemos dar el salto que nos gustaría», asegura José Andrés Muñoz.

Garbi, adiós a la temporada

Y para más 'inri', a la falta de refuerzos se ha unido la grave lesión de Garbi, una de las jugadoras más determinantes el pasado curso. «Se lesionó en Asturias y casi seguro dirá adiós a la temporada porque se ha roto el ligamento cruzado anterior de su rodilla y tendrá que pasar por el quirófano. Es una jugadora importante y esto nos va a hacer estar aún más justas. Vamos a sufrir, a pasar muchas dificultades», vaticina ya el técnico del Bilbo.

Y es que a pesar de que promete que las suyas se dejarán todo en su regreso a la élite, es consciente de que el salto de categoría va a ser abismal. «Hay que ser realistas. Hay equipos que no están un escalón por encima de nosotras, sino cinco. Si hubiésemos hecho una plantilla más competitiva y hubiéramos podido fichar 4 o 5 jugadoras, que era lo suyo, quizás podríamos optar a estar más arriba, pero como no ha sido así vamos a sufrir los inconvenientes desde el principio».

Encima en ese inicio les tocará medirse en las tres primeras jornadas a tres de los «gordos», el Alcorcón, Penya Esplugues y Navalcarnero, empezando lejos de Bilbao. «Este año queríamos apretar un poco más para llegar medianamente fuertes al arranque pero nos está costando porque no podemos cubrir siempre al 100% los entrenamientos, principalmente por los trabajos de las jugadoras, que al no ser profesionales tienen ese compromiso. Todas están haciendo un esfuerzo pero la suerte, de momento, no está con nosotras», lamenta.