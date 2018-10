La nutrición como base fundamental en el deporte femenino Nutricionista de los centros EPCFIT y ZUOK El género marca grandes diferencias a la hora de trazar una estrategia nutricional AMAIA MARTIODA Jueves, 18 octubre 2018, 20:24

El aumento progresivo y continuo de la visibilidad de las mujeres en el deporte está haciendo no solo que el apoyo de las marcas y el reconocimiento social aumente, sino que los profesionales que las acompañamos en su preparación estemos más actualizados en la transmisión del mensaje en femenino singular.

Para el que no me conozca, soy Amaia Martioda, dietista y nutricionista especializada en deporte de alto rendimiento y directora del centro de Epicfit de Vitoria Gasteiz. Ciclista en mi tiempo libre, me dedico a asesorar al deportista en su alimentación para alcanzar sus objetivos deportivos y de salud.

Un mundo apasionante el de la nutrición, abierta a tantas tendencias, pero respaldada en su mayor parte con la evidencia científica masculinizada. Y es que para los científicos de las ciencias del deporte y el rigor que les damos en nuestro mensaje, a menudo sufrimos el sesgo del género, lo que supone tener la evidencia científica basada en respuestas de un grupo de hombres.

Aunque todos los deportistas le pongan la misma pasión, grado de compromiso con su preparación y trabajo por su mejor versión; el género marca grandes diferencias anatómicas, fisiológicas, metabólicas, de respuesta hormonal, emocionales… que condicionan directamente la respuesta de un plan de entrenamiento o de una estrategia nutricional, por lo que abrir una sección para acercar la poca ciencia del deporte en femenino y aproximar pequeñas interpretaciones y opiniones personales de cómo gestionar la alimentación suena muy atractivo para poder personalizar más aun la preparación de una atleta.

La alimentación dentro de la preparación física de la deportista, por si alguna aún no lo ha experimentado, juega un papel fundamental. Básicamente los alimentos son la fuente del combustible del movimiento y aportan nutrientes para la reparación y recuperación del organismo. Pero no solo eso, condiciona la salud, la composición corporal, la respuesta inmunitaria…incluso las ayudas ergonutricionales sirven para potenciar el rendimiento los días de competición. ¿Aún no le has dado importancia a la alimentación? Imagínate el margen de mejora que te podría proporcionar esta sección.

La verdad que cada deporte y competición abre su plan estratégico nutricional, por eso mismo trataremos de aclarar qué necesidades despierta cada deporte (atletismo, ciclismo, baloncesto, fútbol, pelota, escalada...) y hablaremos de la parte más práctica para que cada una de vosotras podáis hacer vuestro el mensaje. Y sobre todo en qué enfocar la atención los días de entrenamiento o en qué centrar la alimentación cuando vamos a competir.

Pero principalmente, en todos los deportes encontraremos una gran diferencia frente a los hombres atletas. La diferencia la pone la regulación de las hormonas sexuales. La menstruación, y que las mujeres sean más dependientes de unas vías metabólicas-energéticas lipolíticas puede hacer que necesiten un mayor volumen de entrenamiento para generar mejoras, o tengan unas necesidades de vitaminas y de minerales diferentes solo por las hemorragias menstruales que se tienen.

Lo cierto es que esto que afecta más en el día a día de la atleta y no tiene que afectar necesariamente en el día de competición. Incluso es más visual en deportes de 'endurance' que en los de fuerza y velocidad. En ellos el uso de vías energéticas, por el tipo de esfuerzo que va hacer la atleta, no difiere tanto del realizado por el hombre. Pero... ¿Sabemos cómo afecta la menstruación a nivel competitivo? ¿Lo hace negativamente? No existe suficiente evidencia para reafirmar que ésta deteriore el rendimiento deportivo, pero a muchas nos ha afectado en mayor o menor grado tener sangrado el día de tu competición. ¿La alimentación podría jugar un papel en ello?

Tiene sentido fisiológico empezar a diferenciar estrategias nutricionales para mujeres atletas, por lo que te invito a seguir la siguiente sección en la próxima temporada.