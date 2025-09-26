El Lointek Gernika mantiene la inercia en la Euskal Kopa

Juan Pablo Martín Viernes, 26 de septiembre 2025, 21:55 Comenta Compartir

El Lointek Gernika mantiene la inercia y defenderá este domingo el título de la Euskal Kopa de baloncesto femenino frente al Kutxabank Araski. Las granate sortearon el primer escollo en el polideportivo Landako de Durango ante un incómodo IDK Euskotren que vendió cara su derrota. Tras perder contra las vitorianas a las entrenadas por Azu Muguruza solo les quedaba una bala y la desaprovecharon.

Saldaron con éxito ante un rival bastante inferior su pase a la fase de grupos de la EuroCup Women, pero las vizcaínas tenían este viernes una prueba de fuego bastante más seria y la aprobaron. Todavía les quedan algunas cosas por pulir para evitar apuros innecesarios, pero vista su situación actual sin dos jugadoras que tenían que llevar el peso en la pintura, el trabajo del equipo fue bueno.

En el primer cuarto las granate buscaron velocidad y anticipación en defensa lo que les valió disponer de una ventaja de cuatro puntos después de que Polleros demostrara que tiene buena mano desde la media distancia, pero el IDK se mantuvo serio y aprovechó las indecisiones de las gernikarras para seguir a la estela en el marcador. A las entrenadas por Lucas Fernández les faltó acierto para ampliar su ventaja. Varias canastas fáciles erradas permitieron a las guipuzcoanas incluso adelantarse en el último segundo tras una falta cometida sobre Murua. A pesar de haber reforzado la línea exterior para esta campaña cerraron el acto sin triples.

En el segundo, las de la villa foral comenzaron a cimentar un baloncesto más consistente en ambas partes del campo. Su ataque fue a más en el arranque. Buscaron balones en la pintura para conseguir un parcial de 7-0 en apenas tres minutos, pero faltó cierta regularidad en los siguientes. Las de Azu Muguruza tampoco estuvieron excesivamente afortunadas en sus lecturas de las jugadas y en su acierto, y hubo que esperar a un triple de Robinson para que todo se volviera apretar.

Percutir en la pintura

Las granate siguieron buscando a sus jugadoras más altas y llegaron algunas pérdidas. Pero atrás siguieron fuertes y sus rivales encontraron dificultades para anotar. Un 6-0 a favor de las vizcaínas volvió a poner una renta de ocho puntos en el luminoso que incluyó su primer triple. Sin embargo, todavía falta engrasar la maquinaria para que todas las piezas funcionen a la vez y no haya bajones de tensión que cuesten puntos.

Tras la reanudación tuvieron que seguir con el mono de trabajo puesto. El acierto desde la larga distancia siguió sin llegar, por lo que necesitaron ganarse cada punto a pico y pala, Ayudó que cerrarán bien la pintura, aunque el IDK siguió a lo suyo y no cedió un ápice a pesar de jugar el jueves. En el último acto fue Bessoir la encargada de mantener al Lointek Gernika en el encuentro. Las guipuzcoanas se atascaron por momentos, pero las granate no supieron aprovecharlo y se llegó a un final tenso en el que faltó cabeza las gernikarras, pero consiguieron su objetivo.