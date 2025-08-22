El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Las jugadoras del Lointek Gernika han pasado esta semana los reconocimientos médicos. Lointek Gernika

El Lointek Gernika echa a andar con la mirada puesta en la eliminatoria de la EuroCup Women

Las entrenadas por Lucas Fernández, salvo Taylor Jones y Naia Zubiaga, han realizado este viernes su primera sesión preparatoria tras superar los reconocimientos médicos

Juan Pablo Martín

Juan Pablo Martín

Viernes, 22 de agosto 2025, 17:36

El Lointek Gernika ha iniciado este viernes su pretemporada con la mirada puesta en la ida de la eliminatoria de la EuroCup Women que jugará ... contra el PAS Giannina el 18 de septiembre en tierras griegas. Su técnico Lucas Fernández ha contado con todas las jugadoras a su disposición salvo la pívot Taylor Jones, que se encuentra jugando un torneo de 3x3 con Estados Unidos en Burdeos, y Naia Zubiaga, lesionada en el hombro, tras superar los reconocimientos médicos.

