El Lointek Gernika echa a andar con la mirada puesta en la eliminatoria de la EuroCup Women
Las entrenadas por Lucas Fernández, salvo Taylor Jones y Naia Zubiaga, han realizado este viernes su primera sesión preparatoria tras superar los reconocimientos médicos
Viernes, 22 de agosto 2025, 17:36
El Lointek Gernika ha iniciado este viernes su pretemporada con la mirada puesta en la ida de la eliminatoria de la EuroCup Women que jugará ... contra el PAS Giannina el 18 de septiembre en tierras griegas. Su técnico Lucas Fernández ha contado con todas las jugadoras a su disposición salvo la pívot Taylor Jones, que se encuentra jugando un torneo de 3x3 con Estados Unidos en Burdeos, y Naia Zubiaga, lesionada en el hombro, tras superar los reconocimientos médicos.
El conjunto granate también trabajará este fin de semana. Ha tenido que adelantar la preparación al inscribirse a última hora a la competición continental y tiene programados tres amistosos (el 5 y 6 de septiembre en Málaga contra el Castors Braine y el Estepona, y el 11 a domicilio ante el Basket Landes) antes de afrontar su primer duelo oficial en Grecia. La vuelta de la EuroCup Women se ha adelantado al día 24 tras solicitarlo el club de la villa foral porque dos días más tarde tendrá que afrontar el primer encuentro de la Euskal Kopa en Durango.
La plantilla cuenta con un número importante de caras nuevas, por lo que necesita tiempo para acoplarse. En el puesto de base estarán Esther Castedo y Ane Olaeta. Laura Westerik, Ángela Salvadores, Naia Zubiaga, Joy Adams, Masa Jankovic y Emily Bessoir completarán la línea exterior. En la pintura jugarán Sarah Polleros, Esther Matarranz, Cameron Williams y Taylor Jones.
