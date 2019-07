Europeo de carreras de montaña Virginia Pérez: «Me espera un circuito agónico» BM BILBAO La atleta del BM afronta ilusionada su primera internacionalidad en el Campeonato de Europa de carreras de montaña que se disputa en Zermatt (Suiza) BEATRIZ GARNÁNDEZ Sábado, 6 julio 2019, 00:42

La atleta del BM Bilbao Virginia Pérez afronta con ilusión su primera internacionalidad. El equipo femenino, con cuatro representantes, busca el objetivo de mejorar el octavo puesto del año pasado y demostrar el nivel que hay en España. La deportista ha hablado en una entrevista con su club de lo que espera del Campeonato de Europa de carreras de montaña que se disputa en Zermatt (Suiza) este domingo.

- Rumbo al paraíso para cumplir otro sueño, primera internacionalidad ¿cómo afronta el reto?

- Estoy muy contenta y feliz por este viaje. He afrontado la preparación con muchas ganas e ilusión, ir a un Europeo con la selección española no es algo que pase todos los días. (Risas)

- Uno de los valores con el que se siente identificada es la disciplina, ¿cómo han sido los entrenamientos?

- Sí, sí, soy muy disciplinada para todo. Me encanta entrenar y dar lo mejor de mí en cada entrenamiento. He tenido que entrenar la fuerza y la velocidad. Es una carrera explosiva, corta y rápida en la que se necesita mucha potencia en subida y hemos intentado trabajarlo. Junto a mi entrenador (Rafa Flores) estamos en continuo contacto y siempre buscamos la mejor opción para mejorar.

- Regresa a un lugar que ya conoce. Entonces fueron 50 km donde logró el triunfo, ahora son 10km. ¿Qué recorrido hará ahora y qué es lo que más le preocupa?

- El recorrido no tiene nada que ver. Fueron 50 kilómetros (3600+) y casi seis horas de carrera. Este circuito es más rápido, corto y menos técnico por lo que he podido leer ya que no discurre por los mismos caminos. Me espera un circuito agónico por la rapidez. Creo que ambos circuitos me van bien, me adapto tanto a largas como a cortas distancias. Voy segura de mí y de mis entrenos, lo haré lo mejor que pueda. Quiero sentir que lo he dado todo.

Gran nivel

- El nivel va a ser alto, ¿se fija en las rivales o solo en hacer su carrera?

- El nivel es altísimo. En otros países estas carreras llevan años haciéndose, y tienen equipos muy especializados en ese tipo de carreras de montaña. Creo que hacerlo lo mejor posible como equipo y por individual será nuestro objetivo.

- Cuatro seleccionadas con el objetivo de mejorar el octavos puesto del año pasado. ¿Se ven fuertes para llegar más arriba? ¿Cómo ve a sus compañeras de selección?

- Creo que podemos conseguir mejorarlo. Somos un equipo fuerte, vamos con mucha ilusión, una gran preparación y muchas ganas de disfrutar en las montañas.

- Campeona de España de trail corto en Castellón, llamada a la internacionalidad... Los objetivos se van cumpliendo ¿qué espera en Zermatt y que viene después?

- Espero hacer una buena carrera en Zermatt. Después tengo varias citas importantes. Intentaré clasificarme para participar en el Mundial de Trail de Noviembre que se celebra en Argentina con la selección española. También seguir con la Copa del Mundo de Kilómetro Vertical en la que actualmente voy tercera. Y participar en alguna prueba de la copa del mundo de carreras o de gran renombre como Festival des Templiers.